3 عامل افزایش نرخ تورم در ایران

محمد خوش چهره در گفتگو با مهر با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم، گفت: تورم عوامل ایجادی متعددی دارد که برای رفع این معضل ابتدا باید علل آن را شناخت و سپس راهی اثرگذار برای رفع آن پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دلایل ایجاد تورم مشخص است، تصریح کرد: یک بخش از این دلایل مربوط به تزریق بی جهت پول به جامعه و افزایش حجم نقدینگی می شود.

وی دومین جریانی که در افزایش تورم نقش ایفا می کند را فشار ناشی از هزینه عنوان و اظهارداشت: در این خصوص قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.

خوش چهره با بیان اینکه قیمت هیچیک از این عوامل تثبیت نشده و کاهش نیز نمی یابد، افزود: در کنار فشار ناشی از تقاضا و هزینه، جریان عوامل روانی تورم نیز وجود دارد. همانگونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت ها دامن می زند، در بحث تورم نیز اینگونه است.

وی ادامه داد: بخشی از این عوامل متاثر از دولت، مجلس، تزریق و پمپاژ پول، جریان روانی که می تواند از طریق رسانه ها تصحیح شود، باز می گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه از سه عامل مذکور تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است، گفت: اقتصاد ایران همانند بیماری است که دچار کم خونی شده و باید یک کیسه خون به او تزریق شود، اما به جای آن سه کیسه خون تزریق می شود، در حالیکه این میزان خون برای این بیمار مرگ آور است.

وی اظهارداشت: پولی که هم اکنون از طرق مختلف نظیر حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می شود باعث بر هم ریختگی اقتصاد کشور می شود.

خوش چهره خاطرنشان کرد: حتی اگر این پولها به بهانه ارائه به صندوق مهر اما رضا(ع)، پروژه های عمرانی و غیره باشد نیز صحیح نیست، زیرا آثار تورمی آن کشنده تر است، به نحوی که آثار خود را در بخش مسکن و غیره نیز نشان داده است.

به گفته وی در تزریق نقدینگی بسیاری از انگشتها به سوی مجلس باز می گردد، به عبارت دیگر قصور از مجلس است که به راحتی با هر تقاضایی برای برداشت پول از حساب ذخیره و تزریق پول به جامعه موافقت می کند.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رسیدن نرخ تورم به 16.2 درصد در پایان مهرماه سال جاری خبر داد. همچنین نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 درصد، در مرداد ماه 15.4 درصد و در شهریورماه 15.4 درصد بود.