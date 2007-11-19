آسیا با ابتکار ایران اشکال مختلف گفتگو را تمرین می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمود الابرش در دومین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی که در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: هم اکنون مشرق زمین با تهدیدهایی روبرو است که ناشی از سیاست های آن سوی آب ها است.

وی افزود: برای مبارزه با این تهدیدها و دستیابی به آینده درخشان ما باید به راه حل های مشترک دست یابیم.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه ادامه داد: متاسفانه امروز مشرق زمین در مواجهه با غرب از توسعه یافتگی کمتری برخوردار است.

الابرش افزود: ما باید میزان وابستگی به کشورهای پیشرفته را کاهش دهیم و برای دستیابی به رشد و توسعه تلاش هماهنگی را در آسیا بکار گیریم.

وی تصریح کرد: اقداماتی ساختگی تحت عنوان مبارزه با تروریسم از سوی ابرقدرت ها در حال انجام است، متاسفانه کار به جایی رسیده که نام مسلمانان مترادف با ترویست بین المللی شده است.

رئیس مجلس نمایندگان سوریه ادامه داد: مواضع کشورهای دوست در همگرایی آسیا می تواند وزنه ای سنگین در موازنه بین المللی باشد.

الابرش ابراز امیدواری کرد: تلاش های بکار گرفته در این نشست بتواند به مقابله با چالش هایی که آسیا با آن مواجه است بپردازد.

رئیس هئیت پارلمانی چین نیز طی سخنانی در این برنامه بر ضرورت ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری در کشورهای آسیایی تاکید کرد.

جی پی نیک افزود: همکاری های درون و برون منطقه ای در آسیا به عنوان مهد تمدن باید گسترش یابد.

وی با بیان اینکه چالش ها، تنش ها، منازعات ، صلح در آسیا را تهدید می کند بر ضرورت همگرایی کشورهای عضو برای مقابله با این چالش ها و تهدیدها تاکید کرد.

وی مجمع مجالس آسیایی را فرصتی مناسب برای رسیدن به اهداف و آرزوهای مشترک ملل این قاره دانست.

رئیس هیئت پارلمانی چین ادامه داد: کشورهای آسیایی نقش فزاینده ای در عرصه جهانی دارند.

جی پی نیک تاکید کرد: هم اکنون شبه قاره کهن آسیا به یک واقعیت تبدیل شده است.

وی همچنین به برخی اقدامات جهت ایجاد بحران در کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت: تلاش کانون های بحران، تاثیر در اقتصاد آسیا است.

وی همچنین به ابتکار ایران در گفتگوی تمدنها اشاره کرد و گفت: به ابتکار جمهوری اسلامی ایران هم اکنون قاره آسیا اشکال مختلف گفتگو را تمرین می کند.

رئیس هیئت پارلمانی چین تاکید کرد: این تعاملات تاثیر زیادی به استقرار ثبات در آسیا دارد.

جی پی نیک همچنین بر ضرورت تشکیل مناطق مشترک آزاد تجاری در کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت: در آسیا باید مناطق آزاد تجاری برای تبادل کالا تشکیل شود.

وی یادآور شد: کشور چین همواره آماده است تا نقش فعالی در همکاری های منطقه ای در آسیا داشته باشد.

رئیس هیئت پارلمانی چین در پایان گفت : با گسترش تعاملات و همگرایی در آسیا شاهد پیشرفت صلح و ارتقا رفاه مردم آسیا خواهیم بود.

محمد یونس قانونی رئیس مجلس افغانستان نیز در دومین نشست منطقه ای مجمع عمومی مجالس آسیایی در تهران با بیان اینکه همبستگی میان کشورها یک نیاز صرف نیست بلکه هدفی مورد نیاز و دست یافتنی است اظهارداشت: آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است شناسایی فرصت ها و شناخت تهدیدهایی است که در پیرامون همگرایی آسیا وجود دارد.

رئیس مجلس افغانستان با بیان اینکه تاکید بر منافع مشترک کشورهای آسیایی، در تامین امنیت و ثبات منطقه حاصل می شود اظها رداشت: آسیا با داشتن بزرگترین منابع سرشار طبیعی و منابع نیروی کار زمینه های همکاری و همبستگی را داراست.

وی افزود: تروریسم، مواد مخدر و فقر موانعی هستند که همکاری را به چالش می کشند و باید در جهت مهار آنها تلاش همگرایانه کرد.

قانونی با بیان اینکه رشد بی رویه جمعیت و چند گونگی و تنوع در آسیا به میزان زیادی وجود دارد افزود: تنوع قومیت ها عامل بحران نیست بلکه نوع نگاه به این تنوع هاست که ممکن است بحران ساز باشد.

رئیس مجلس افغانستان با بیان اینکه مجمع عمومی مجالس آسیایی این توان را دارد که بتواند باعث حل چالش ها شود افزود: نکته قابل توجه این است که حکومت ها با همکاری مصمم و اراده متین می توانند مجمع پارلمانی آسیا را همراهی نمایند.

وی با بیان انکه عملیاتی شدن همکاری مجالس کشورهای آسیایی نیازمند همکاری دولت ها و حکومت های آنان است اظهار داشت: اعتماد سازی میان کشورهای عضو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دو عضو بسیار مهم هستند که ما را در همگرایی میان کشورها یاری می نمایند.

قانونی با بیان اینکه برخی نقاط آسیا از مثلث شوم تروریسم، مواد مخدر و افراط گرایی رنج می برند افزود: برخی کشورهای منطقه در پرورش این مثلث و گسیل آن به دیگر کشورها همت گماشته اند.

وی تصریح کرد : براین اساس یکی از راهکارهای همگرایی این است که دست از پرورش تروریسم بردارند.

به گفته وی مجمع مجالس آسیایی می تواند همانند دیگر سازمان های منطقه ای در جهان مسیر رشد همگرایی در کشورها را دنبال نماید.

رئیس مجلس افغانستان افزود: افغانستان به عنوان قربانی تروریسم پیشنهاد می نماید که کشورهای آسیایی با رعایت اصل همزیستی مسالمت آمیز در جهت حمایت از تلاش های همگرایانه کوشش کنند و مشکلات درونی منطقه را حل و فصل کنند. افغانستان نیز آمادگی کامل دارد در راستای اهداف مجمع عمومی مجالس آسیایی همت گمارد.