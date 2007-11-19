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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز از سد خراسان شمالی گذشت

تیم وزنه برداری مناطق نفت خیز از سد خراسان شمالی گذشت

دیدار به تعویق افتاده هفته ششم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور بین تیم های مناطق نفت خیز جنوب و خراسان شمالی با پیروزی تیم مناطق نفت خیز به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار به تعویق افتاده هفته ششم رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور بین تیم های مناطق نفت خیزجنوب و خراسان شمالی صبح امروز در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی شهرک نفت اهواز پیگیری شد که تیم مناطق نفت خیز با نتیجه 8 بر صفر خراسان شمالی را شکست داد. بنابراین گزارش، نتیجه این رقابت به شرح زیر است:

دسته 56 کیلوگرم :
صادق نوروزی از مناطق نفت خیز یکضرب: 90 کیلوگرم – دوضرب: 120-مجموع: 210کیلوگرم 
وزنه بردارخراسان شمالی به وزن کشی نرسید.

دسته 62 کیلوگرم :
1- حمزه شیری از مناطق نفت خیز یکضرب: 120 کیلوگرم – دوضرب: 140-مجموع: 260کیلوگرم
2- محمد طاهری ازخراسان شمالی یکضرب: 80 کیلوگرم – دوضرب: 90-مجموع: 170کیلوگرم

دسته 69 کیلوگرم :
1- مهدی دری از مناطق نفت خیز یکضرب: 132 کیلوگرم – دوضرب: 160-مجموع: 292کیلوگرم
2- مهدی آزاد از خراسان شمالی یکضرب: 70 کیلوگرم – دوضرب: 85-مجموع: 155کیلوگرم
دسته 77 کیلوگرم : 
1- حسین آبرون از مناطق نفت خیز یکضرب: 150 کیلوگرم – دوضرب: 180- مجموع: 330کیلوگرم
2- حامد برزو از خراسان شمالی یکضرب: 90 کیلوگرم –دوضرب: 110-مجموع: 200کیلوگرم

دسته 85 کیلوگرم :
1- حامد ابراهیمی از مناطق نفت خیز یکضرب: 145 کیلوگرم – دوضرب: 185-مجموع: 330کیلوگرم
2- حسین حبیب پور از خراسان شمالی یکضرب: 85 کیلوگرم – دوضرب: 110-مجموع: 195کیلوگرم

دسته 94 کیلوگرم :
1- شهروز قربانی ازمناطق نفت خیز یکضرب: 145 کیلوگرم – دوضرب: 180-مجموع: 325کیلوگرم
2- حمید بیگلری ازخراسان شمالی یکضرب: 105 کیلوگرم –دوضرب: 145-مجموع: 250کیلوگرم

دسته 105 کیلوگرم :
محسن بیرانوند مناطق نفت خیز یکضرب: 170 کیلوگرم –دوضرب: 205-مجموع: 375کیلوگرم
مجید حسن پور خراسان شمالی یکضرب: 100 کیلوگرم –دوضرب: 115-مجموع: 215کیلوگرم

دسته 105+ کیلوگرم :
حسین رضازاده مناطق نفت خیز یکضرب: 180 کیلوگرم –دوضرب: 215- مجموع: 395کیلوگرم
محسن مهربان خراسان شمالی یکضرب: 105 کیلوگرم –دوضرب: 135- مجموع: 240کیلوگرم
نتیجه تیمی :
مناطق نفت خیز 84/32
خراسان شمالی 25/17

کد مطلب 589430

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