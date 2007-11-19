اخبار بزرگداشت تیرداد نصری در خانه هنرمندان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمابری که از سوی این سایت ادبی ارسال شده، آمده است: نانوشته به دنبال برپایی نشستهای ادبی و بزرگداشتهایی که در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، در نظر داشت در پی خبر فوت تیرداد نصری، بزرگداشتی برای وی در خانه هنرمندان ایران برگزار کند اما این اقدام از طرف سایت ادبی نانوشته به دلیل کمبود وقت برای برنامه ریزی صورت نگرفت و به همین دلیل هیچ درخواستی مبنی بر برگزاری این بزرگداشت به خانه هنرمندان ابلاغ نشد.

در ادامه آمده است: برخی خبرگزاریها و سایتهای خبری به دلیل ناآگاهی و کسب خبر از منابع نا آگاه که هیچ ارتباطی با سایت نانوشته و خانه هنرمندان ایران نداشته اند، خبر را به صورت نادرست در سایتهای خبری منعکس کردند و به اشتباه از لغو این برنامه در خانه هنرمندان ایران خبر دادند.

به گزارش مهر، پیشتر (25 آبان) در نمابری آمده بود که این برنامه توسط سایت نانوشته و از ساعت 13 تا 16 روز یکشنبه 27 آبان در تالار ناصری برپا می شود.

تیرداد نصری متولد سال 1331 در سیاهکل بود که پس از سالها زندگی در تنکابن از اواخر دهه 70 به لندن مهاجرت کرد. انتشار آثار او به صفحات ادبی نشریات محدود شده بود. با این حال نگاه شعری نصری و نیز آرای تئوریک وی در مقالات و نقدهایش گویای تلاش در جهت خلق نظریه ای بومی برای شعر از سوی او بود.

نصری هفتم آبان ماه جاری در لندن درگذشت.