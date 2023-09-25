توزیع ۵۰۰ دستگاه کولر گازی بین نیازمندان در استان بوشهر

سردار علی رزمجو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس برنامههای مختلفی تدارک دیده شده و در مجموع بیش از ۸۰۰ برنامه در شهرها و روستاهای استان توسط ردههای مختلف برگزار میشود.
وی با اشاره به نقشآفرینی رزمندگان استان بوشهر در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در چهار جبهه دریایی، هوایی، زمینی و پدافند هوایی شاهد حماسهسازی رزمندگان استان بوشهر بودیم.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در استان بوشهر در دستور کار داریم، ترویج ازدواج آسان است که در این راستا برای تأمین و توزیع جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند استان بوشهر برنامه داریم.
وی از توزیع هزار و ۶۶۸ دست جهیزیه به ارزش ۱۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ویژه زوجهای جوان و نیازمند استان بوشهر در هفته وحدت خبر داد و افزود: هر یک از این جهیزیهها دارای ارزش یک میلیارد ریال است که شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، جارو برقی، ظروف آشپزخانه و دیگر تجهیزات است.
سردار رزمجو با اشاره به شناسایی زوجهای مشمول دریافت جهیزیه اضافه کرد: این جهیزیهها با همکاری و مشارکت قرارگاه محرومیتزدایی سپاه و پتروشیمیهای استان بهصورت رایگان در اختیار جامعه هدف قرار میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات محرومیتزدایی بیان کرد: طرح لایروبی و زهکشی رودخانه حله، ساخت دیوار حفاظتی بتنی در محله حسین آباد دشتستان، توزیع بستههای معیشتی و ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد استان بوشهر از این برنامهها است.
فرمانده سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر از تأمین وسایل سرمایشی برای نیازمندان خبر داد و افزود: گفت: ۵۰۰ دستگاه کولر گازی هر کدام به ارزش ۲۵ میلیون تومان بین مردم نیازمند استان بوشهر در حال توزیع است.
نظر شما