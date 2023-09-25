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۳ مهر ۱۴۰۲، ۷:۴۳

فرمانده سپاه استان بوشهر خبر داد؛

توزیع ۵۰۰ دستگاه کولر گازی بین نیازمندان در استان بوشهر

توزیع ۵۰۰ دستگاه کولر گازی بین نیازمندان در استان بوشهر

بوشهر- فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: ۵۰۰ دستگاه کولر گازی هر یک به ارزش ۲۵ میلیون تومان بین مردم نیازمند استان بوشهر در حال توزیع است.

سردار علی رزمجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده و در مجموع بیش از ۸۰۰ برنامه در شهرها و روستاهای استان توسط رده‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان استان بوشهر در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در چهار جبهه دریایی، هوایی، زمینی و پدافند هوایی شاهد حماسه‌سازی رزمندگان استان بوشهر بودیم.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در استان بوشهر در دستور کار داریم، ترویج ازدواج آسان است که در این راستا برای تأمین و توزیع جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند استان بوشهر برنامه داریم.

وی از توزیع هزار و ۶۶۸ دست جهیزیه به ارزش ۱۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ویژه زوج‌های جوان و نیازمند استان بوشهر در هفته وحدت خبر داد و افزود: هر یک از این جهیزیه‌ها دارای ارزش یک میلیارد ریال است که شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، جارو برقی، ظروف آشپزخانه و دیگر تجهیزات است.

سردار رزمجو با اشاره به شناسایی زوج‌های مشمول دریافت جهیزیه اضافه کرد: این جهیزیه‌ها با همکاری و مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و پتروشیمی‌های استان به‌صورت رایگان در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات محرومیت‌زدایی بیان کرد: طرح لایروبی و زهکشی رودخانه حله، ساخت دیوار حفاظتی بتنی در محله حسین آباد دشتستان، توزیع بسته‌های معیشتی و ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد استان بوشهر از این برنامه‌ها است.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر از تأمین وسایل سرمایشی برای نیازمندان خبر داد و افزود: گفت: ۵۰۰ دستگاه کولر گازی هر کدام به ارزش ۲۵ میلیون تومان بین مردم نیازمند استان بوشهر در حال توزیع است.

کد مطلب 5894388

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    نظرات

    • سرباز وطنم جمهوری اسلامی ایران IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      4 1
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      با سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز فرمانده کل قوا درود خدا بر همه دلاورمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علل الخصوص پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر که ثابت کردند تا پای جان از رهبری عزیزمان امام خامنه ای و جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد
    • بوشهری IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 0
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      کجا باید اسم نوشته میشد؟ کجا اطلاع رسانی شده بوده ؟ چرا به ما کسی نگفت؟ اینارو با مدرک بزارین لطفا بین چهارتا آشنا تقسیم کردن... بنده سه سال نامزدم به زور چهارتا وسیله خونه گرفتم دنبال خونه کرایه ای هستم یکساله پیدا نمیکنم وسقمم نمیرسه به رهن کامل هردوتامون شاغلیم هنوز ۵۰ تومن پس اندازمون نشده..
    • سیدمسعود IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 0
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      سلام والا من یه دونه کولر پنجره ای دارم که جواب خونه رو نمیده همش خرابه هرچقدرهم تعمیرش میکنم باز یجاییش خراب میشه یعنی میشه یکیش هم سهم من بشه
    • امین IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      2 0
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      کمیته امداداز هر مددجو 8 میلیون میگیره بعد کولر بشون میده آنچنان هم اسمش اهدا نیست. یک سوم پول رو میگیرن از شخص تحت پوشش.
      • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
        0 1
        یه بنده خدایی کولر نداشت هوای گرم کمیته گفت 6 ملیون تومان بده تا بهت کولر بدیم این بنده خدا هم مردم کمکش کردن این 6 ملیون تا تونست این کولر بخره
    • علی DE ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
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      درسته میاد کولر من مادرم زیر پوشش عست کولرشم خرابه هرچی میرم کمیته امداد میگن کولر نیست چرا برای همه هست ولی با وجودی که مامور کمیته اومده خودش تایید کرده که کولر مادرم خرابه ولی نمیدن مشکل پولش نیست گفت 8ملیون باید بریزی منم گفتم باشه میریزم و بعد میگن کولر نیست خدا ازشون نگذره
    • احمد IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      0 0
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      درود خدا بر پاسداران غیور
    • محمد IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
      0 0
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      سلام و درود بر سردار عزیز جناب آقای رزمجو،،،مرحبا

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