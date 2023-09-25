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۳ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۵

از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفت؛

اجرای ۵۱ کیلومتر شیار لرزاننده در جاده‌های خراسان جنوبی

اجرای ۵۱ کیلومتر شیار لرزاننده در جاده‌های خراسان جنوبی

بیرجند_ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از اجرای ۵۱ کیلومتر شیار لرزاننده در جاده های استان به منظور ایمن سازی راه ها خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد ایمن سازی محورهای استان با اجرای شیار لرزاننده و خط کشی راه‌های مواصلاتی از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی ادامه داد: اجرای رامبل استریپ عرضی در محل تقاطع ها، پیچ های تند و محورهایی از استان که سابقه واژگونی خودرو دارند و همچنین اجرای رامبل طولی در راه های دوخطه ای که سابقه تصادف به دلیل خروج از لاین و تجاوز به سمت چپ دارند، اجرا می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی افزود: نوارهای رامبل با ایجاد شیارهای استاندارد بر روی آسفالت به رانندگان هنگام تغییر خطوط به وسیله ایجاد لرزش در خودرو و تولید صدا ، هشدار میدهند.

فدوی خاطرنشان کرد: این اداره کل در همین راستا در سال جاری تاکنون ۵۱ کیلومتر شیار طولی و عرضی ایجاد کرده که این موضوع نقش بسزایی در کاهش تصادفات در محورها و مقاطع پر تصادف استان داشته است.

وی بیان کرد: اقدامات صورت گرفته به افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ای در استان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

کد مطلب 5894402

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