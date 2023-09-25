به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد ایمن سازی محورهای استان با اجرای شیار لرزاننده و خط کشی راه‌های مواصلاتی از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی ادامه داد: اجرای رامبل استریپ عرضی در محل تقاطع ها، پیچ های تند و محورهایی از استان که سابقه واژگونی خودرو دارند و همچنین اجرای رامبل طولی در راه های دوخطه ای که سابقه تصادف به دلیل خروج از لاین و تجاوز به سمت چپ دارند، اجرا می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی افزود: نوارهای رامبل با ایجاد شیارهای استاندارد بر روی آسفالت به رانندگان هنگام تغییر خطوط به وسیله ایجاد لرزش در خودرو و تولید صدا ، هشدار میدهند.

فدوی خاطرنشان کرد: این اداره کل در همین راستا در سال جاری تاکنون ۵۱ کیلومتر شیار طولی و عرضی ایجاد کرده که این موضوع نقش بسزایی در کاهش تصادفات در محورها و مقاطع پر تصادف استان داشته است.

وی بیان کرد: اقدامات صورت گرفته به افزایش ایمنی تردد کاربران جاده ای در استان کمک قابل توجهی خواهد کرد.