به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مهدی قویدل حیدری شامگاه یکشنبه در دیدار با خانواده شهید زادسر که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام شد، گفت: شهدا با ویژگی ولایت مداری و ولایت پذیری، ازخودگذشتگی، ایثار و چشم پوشی از تمامی آمال و آرزوهای دنیوی درخت انقلاب را آبیاری کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان تفتان ادامه داد: برای حفظ شأن و منزلت خانواده‌های شهدا باید هر اقدامی که لازم است را انجام داد، زیرا خانواده شهدا با تحمل سختی‌ها، صبر و توکل به خداوند، شجاعت، شهامت و پایمردی توانستند شهدا را در خانواده‌های خود پرورش و رشد دهند تا سرعت حرکت انقلاب بیش از پیش و هر روز بیشتر از دیروز شود.

وی اظهار کرد: ایمان به خداوند و توکل به او در هر شرایطی گره گشا در امور بوده و دانشگاه دفاع مقدس همین پیام را دارد، باید همگان با خودباوری و توکل به خداوند به فکر برافراشتن پرچم عزتمندی اسلام و انقلاب در دنیا باشند.