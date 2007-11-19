محاکمه عاملان کشتار شیعیان عراق از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، "علی المجید" معروف به علی شیمیایی که فرماندهی نیروهای منطقه جنوب را درآن سال برعهده داشت؛یکی از متهمان ردیف اول کشتار انقلاب شیعیان به شمار می رود که درپی آن نزدیک به یکصد هزار نفر از شیعیان در شهرهای جنوبی عراق کشته شدند.

"منیرحداد" قاضی تحقیق دادگاه عالی جنایی دراین باره گفت : درجلسه امروز دادگاه، به اظهارات شهود گوش فرا داده می شود.

دادگاه عالی جنایی عراق جلسه اولش را برای محاکمه 15 نفراز متهمان این پرونده به ویژه در دو استان بصره و میسان 21 ماه آگوست گذشته آغاز کرد.

دادستان این دادگاه دربررسی های اولیه خود،علی شیمیایی را به ارتکاب اعمال ممنوعه و کشتار هزاران نفر از شیعیان به صورت منظم متهم کرد.

دادستان درادامه سخنان خود گفت : بالگردها شهرها را بمباران می کردند و علی المجید به بازداشتگاه ها می رفت و با سلاح شخصی خود زندانیان را می کشت و پس ازآن اجساد این قربانیان را درگورهای دسته جمعی دفن می کرد که پس از جنگ 2003 این قبرها پیدا شدند و حتی اگر به جستجوی خود ادامه دهیم؛ شمار زیادی از قربانیان را می یابیم.

"سلطان هاشم الطائی" وزیردفاع عراق در زمان دیکتاتوری صدام و "رشید محمد التکریتی" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش که مانند "علی شیمیایی" به جرم دست داشتن در کشتار انفال به اعدام محکوم شدند، از متهمان این پرونده نیز به شمارمی روند.

