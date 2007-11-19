نمایشگاه دائمی ادب و هنر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام کرد: نمایشگاه مذکور به همت مرکز آفرینش های ادبی هنری آینده سازان وبا مشارکت موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در محیطی به مساحت 60 متر مربع جنب دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گشایش می یابد.

در این نمایشگاه آثار حجمی وتصویری، محصولات فرهنگی و نیز محصولات مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی که الهام یافته از هنرهای تزئینی و نوین است، در معرض دید وعرضه دانش آموزان، اولیای مدارس و سازمان ها و نهادهای فرهنگی قرار می گیرد.

براساس این گزارش ، هدف از برپایی نمایشگاه دائمی ادب وهنر را تداوم ارتباط فرهنگی با دانش آموزان و آشنایی بیشتر آنان و اولیاء را از طریق آثار ارائه شده با مفهوم ولایت به ویژه ولایت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می باشد.

خاطر نشان می شود، از جمله برنامه های آتی نمایشگاه ادب وهنر، تولید مشترک محصولات هنری با محتوای مذهبی به ویژه محوریت امام رضا (ع) با مشارکت مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برای دانش آموزان سراسر کشور، برگزاری نشست های ادبی هنری و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات ادبی و هنری از طریق سایت ادب و هنر به آدرس www.adabhonar.ir است.

شایان ذکر است، نمایشگاه خانه ادب و هنر دانش آموزان واقع در خیابان شریعتی پایین تر از سه راه ملک همه روزه از ساعت 8 صبح الی 20 از ابتدای ماه جاری میزبان دانش آموزان می باشد.