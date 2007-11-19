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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

دره فرحزاد باغ تراس می‌شود

سازمان زیباسازی شهر تهران عملیات اجرای پروژه محوطه سازی رود - دره فرحزاد را با هدف آماده سازی فضاهای تفریحی درون شهری برای استفاده شهروندان آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه کلنگ آغاز این پروژه فردا به زمین زده می شود ، گفت : ایجاد باغ تراس در حاشیه رودخانه برای استفاده خانواده ها ، ایمن سازی رودخانه ، دیوارسازی ، ایجاد مسیر عابر پیاده ، ایجاد پیست دوچرخه سواری، سرویس بهداشتی ، ایجاد مراکز خدماتی و ... از جمله اقداماتی است که در پروژه محوطه سازی رود - دره فرحزاد به اجرا در می آید .

وی با اشاره به نحوه اجرای این پروژه افزود : محورسازی رود - دره فرحزاد به طول 5/7 کیلومتر به چهار مقطع تقسیم بندی شده است که فاز نخست ، محوطه سازی به طول 5/2 کیلومتر ، حدفاصل اتوبان رسالت تا اتوبان همت آغاز می شود .

وی با تاکید بر اینکه مدت اجرای پروژه 10 ماه خواهد بود ، اظهارداشت : بخش هایی از دو طرف مسیر رود - دره فرحزاد نیاز به خاکبرداری دارد .

ملاصالحی با بیان اینکه عرض رودخانه از دو طرف رودخانه محوطه سازی خواهد شد و سعی می شود با مطالعاتی که پیرامون گونه های گیاهی این رود - دره صورت گرفته است فضای سبز آن نیز با گونه اهای منطبق بر محیط زیست ان منطقه احیا شود.

کد مطلب 589444

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