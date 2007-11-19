به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه کلنگ آغاز این پروژه فردا به زمین زده می شود ، گفت : ایجاد باغ تراس در حاشیه رودخانه برای استفاده خانواده ها ، ایمن سازی رودخانه ، دیوارسازی ، ایجاد مسیر عابر پیاده ، ایجاد پیست دوچرخه سواری، سرویس بهداشتی ، ایجاد مراکز خدماتی و ... از جمله اقداماتی است که در پروژه محوطه سازی رود - دره فرحزاد به اجرا در می آید .

وی با اشاره به نحوه اجرای این پروژه افزود : محورسازی رود - دره فرحزاد به طول 5/7 کیلومتر به چهار مقطع تقسیم بندی شده است که فاز نخست ، محوطه سازی به طول 5/2 کیلومتر ، حدفاصل اتوبان رسالت تا اتوبان همت آغاز می شود .

وی با تاکید بر اینکه مدت اجرای پروژه 10 ماه خواهد بود ، اظهارداشت : بخش هایی از دو طرف مسیر رود - دره فرحزاد نیاز به خاکبرداری دارد .

ملاصالحی با بیان اینکه عرض رودخانه از دو طرف رودخانه محوطه سازی خواهد شد و سعی می شود با مطالعاتی که پیرامون گونه های گیاهی این رود - دره صورت گرفته است فضای سبز آن نیز با گونه اهای منطبق بر محیط زیست ان منطقه احیا شود.