یک منطقه جدید مغزی برای تثبیت خاطرات طول روز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بخش دستگاه عصبی و حافظه دانشگاه توکسان در آریزونا که نتایج تحقیقات خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند، فضایی جدید از مغز را شناسایی کرده اند که در کنار هیپوکمپوس در طول خواب شبانه، خاطرات مرتبط با فعالیت های روز را تثبیت می کند.

این منطقه مغزی، کورتکس جلوپیشانی میانی است که وظیفه مهم آن بازسازی خاطرات گذشته های بسیار دور است.

اکنون این محققان با انجام یک سری از آزمایشات روی موش های صحرایی کشف کردند که کورتکس جلوپیشانی میانی علاوه بر وظیفه اصلی خود در کنار هیپوکمپوس به تثبیت خاطرات روز در طول خواب شبانه نیز می پردازد.

تحقیقات گذشته نشان می داد که در مدت خواب، نورون های هیپوکمپوس با یک سرعت بسیار بالا خاطرات فعالیت های طول روز را بازتولید می کنند.

همچنین در این تحقیق اخیر مشاهده شد که سرعت بازسازی خاطرات روز در کورتکس جلوپیشانی میانی نیزهمانند هیپوکمپوس 7 برابر سریعتر از حرکات واقعی است که افراد در طول روز انجام می دهند.