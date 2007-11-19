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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در بجنورد

برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در بجنورد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن هشتم آذر ماه امسال در بجنورد برگزار می شود.

رئیس هیئت سوارکاری خراسان شمالی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: 100 راس اسب از استان های خراسان شمالی و گلستان در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

 

عبدالجلیل عیادی خاطرنشان کرد: در این جشنواره علاوه بر شکل ظاهری اسب ها، کیفیت رام شدن اسب ها توسط سوار کار مورد توجه قرار می گیرد.

 

وی بیان داشت: این جشنواره با هدف رضایت مردم و پرورش دهندگان اسب و نمایش تولیدات برتر این صنعت در مجتمع تفریحی و توریستی بهارستان روستای کلاغ اشیان بجنورد بر گزار می شود.

 

در استان خراسان شمالی 600 راس اسب اصیل وجود دارد.

کد مطلب 589448

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