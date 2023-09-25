عظیم زاده اردبیلی جایگزین فتح اللهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این ابلاغیه خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور آورده است: وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۵/۶/۱۴۰۲ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۶۰۶۵۱/ ت ۵۹۹۵۹ ه مورخ ۰۲/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند.

در این ابلاغیه آمده است: آقای محمدمنصور عظیم زاده اردبیلی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم جایگزین آقای افشار فتح الهی می‌شود.

در بخش پایانی این ابلاغیه آمده است: این تصویب نامه در تاریخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۲‬ به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است.

براساس این گزارش، محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و دکتری روابط بین‌الملل است. مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، عضو هیأت مدیره صرافی بانک رفاه کارگران، مدیرکل برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، مشاور اقتصادی مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران و همچنین معاون اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری منطقه آزاد قشم، بخشی از سوابق اجرایی عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در بیش از دو دهه اخیر است.