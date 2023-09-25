افزایش ابر در آسمان اصفهان/ باد پدیده غالب است

آسیه آقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی هفته جاری، وضعیت جوی استان اصفهان به نسبت پایدار است، اظهار داشت: فردا سه شنبه و روز چهارشنبه افزایش ابر به ویژه در نیمه غربی استان انتظار میرود و در نیمه شرقی گاهی وزش باد همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: پدیده غالب بیشتر مناطق استان طی سه روز پیش رو وزش باد به نسبت شدید خواهد بود.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ساعات پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
آقایی اضافه کرد: کاشان با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و میمه با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خواهند بود.
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