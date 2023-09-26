هوای اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز سهشنبه چهارم مهرماه با میانگین ۱۰۱ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش بزرگراه خرازی با ۱۱۸، خیابان ۲۵ آبان با ۱۴۸، میدان انقلاب با ۱۰۶، پارک زمزم با ۱۱۹، خیابان زینبیه با ۱۳۸، فرشادی با ۱۵۰ و بولوار کاوه با ۱۳۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و کردآباد با ۱۶۲ AQI ناسالم برای عموم شهروندان است.
همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان استانداری با ۵۹، خیابان پروین اعتصامی با ۸۸، دانشگاه صنعتی با ۷۱، خیابان رودکی با ۸۴، رهنان با ۷۸، خیابان فیض با ۷۶، سپاهان شهر با ۵۸، میرزا طاهر با ۵۷ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۹۱ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در سجزی با ۷۵ در وضعیت قابل قبول، شاهین شهر با ۱۰۳ AQI ناسالم برای گروههای حساس و قهجاورستان با ۱۵۲ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرینشهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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