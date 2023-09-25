به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پایانی نخستین جشنواره بین المللی رسانه خورشید، هشتم مهرماه امسال در شهر مقدس مشهد با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان و فعالان رسانه‌ای از ایران و ۴۰ کشور جهان با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار می‌شود که در این مراسم از نفرات برتر هر بخش تجلیل خواهد شد.

این جشنواره با شعار «زنان روشنگری می‌کنند» و به یاد شهیده راه روشنگری «شیرین ابوعاقله» برنامه ریزی شده است.

این جشنواره توسط معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهرداری مشهد و بنیاد گوهرشاد برگزار می‌شود که نقش رسانه‌ای زنان در تحقق عدالت اجتماعی، پایگاه امن خانواده و تهدیدهای رسانه‌ای، زن و رسانه مقاومت، رسانه و بردگی مدرن در جهان امروز را بررسی می‌کند.