به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد بخشی از این جشنواره به نمایش آثار بزرگان سینمای جهان اختصاص یافته بود که در آن "کلوزآپ"، "زندگی و دیگر هیچ" و "ده" کیارستمی در کنار "در ستایش عشق" گدار و "هملت"، "ریچاد سوم" و "هنری پنجم" از انگلستان به نمایش درآمد.

جشنواره فیلم کلکته از 19 تا 26 آبان دو فیلم "آتش‌بس" تهمینه میلانی و "آفساید" جعفر پناهی را نیز روی پرده برد. در این جشنواره فیلم‌هایی از برزیل، کانادا، فرانسه، آرژانتین، بنگلادش،‌ چین،‌ کلمبیا، قبرس، دانمارک، مصر، آلمان، مجارستان، ژاپن، مکزیک، فیلیپین،‌ لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، سنگاپور، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، آمریکا و ونزوئلا نیز اکران شد.