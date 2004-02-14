"خبر تكميلي": ستاد انتخابات استان تهران از مهر ماه فعال بوده و توقفي نداشته است

عليرضا كريميان به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: كميته هاي اجرايي، اطلاع رساني، پشتيباني، آموزشي و امنيتي ستاد انتخابات در تمام اين مدت با استقرار در واحدهاي سازماني خود ، امور مربوط به انتخابات را پي گيري مي كردند كه همه ساله با نزديك شدن به روز انتخابات از محيط كار خود خارج شده و با استقرار در سالني در استانداري ، در كنار نمايندگان ديگر دستگاه ها ، به صورت ستادي متمركز ، فعاليت خود را دنبال مي كنند.

به گفته مشاور استاندار و مدير روابط عمومي استانداري تهران ، استقرار اين كميته ها در سالن استانداري به هيچ عنوان به منزله آغاز فعاليت ستاد انتخابات نيست ؛ بلكه تنها تغيير محل كار پرسنل ستاد ، براي سازماندهي بهتر امور مربوط به انتخابات است و با توجه به نظم و جدول زمان بندي انتخابات كه مقوله اي حساس و دقيق است ، تمام اين اقدامات بر اساس برنامه ريزي هاي ابلاغي و از پيش تعيين شده صورت مي گيرد.

گفتني است در خبر يادشده آمده بود كه اين ستاد در دوره هاي پيش حداقل يك هفته پيش از هرانتخابات فعال مي شد ؛ اما در اين دوره - اين تغيير مكان كه به "ستاد انتخابات" مشهور است - با تاخيري قابل ملاحظه نسبت به دوره هاي قبل ، از روز يكشنبه (فردا) صورت مي گيرد.