۲۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۰۵

توضيح مشاور استاندار تهران درباره خبر شماره 58891

"خبر تكميلي": ستاد انتخابات استان تهران از مهر ماه فعال بوده و توقفي نداشته است

رئيس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان تهران در توضيح خبر منتشر شده در ساعت 14.16 امروز با عنوان "ستاد انتخابات استان تهران از فردا فعال خواهد شد" ، اعلام كرد كه اين ستاد از مهر ماه گذشته فعال بوده و كارهاي آن توقفي نداشته است.

عليرضا كريميان به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: كميته هاي اجرايي، اطلاع رساني، پشتيباني، آموزشي و امنيتي ستاد انتخابات در تمام اين مدت با استقرار در واحدهاي سازماني خود ، امور مربوط به انتخابات را پي گيري مي كردند كه همه ساله با نزديك شدن به روز انتخابات از محيط كار خود خارج شده و با استقرار در سالني در استانداري ، در كنار نمايندگان ديگر دستگاه ها ، به صورت ستادي متمركز ، فعاليت خود را دنبال مي كنند.

به گفته مشاور استاندار و مدير روابط عمومي استانداري تهران ، استقرار اين كميته ها در سالن استانداري به هيچ عنوان به منزله آغاز فعاليت ستاد انتخابات نيست ؛ بلكه تنها تغيير محل كار پرسنل ستاد ، براي سازماندهي بهتر امور مربوط به انتخابات است و با توجه به نظم و جدول زمان بندي انتخابات كه مقوله اي حساس و دقيق است ، تمام اين اقدامات بر اساس برنامه ريزي هاي ابلاغي و از پيش تعيين شده صورت مي گيرد. 

گفتني است در خبر يادشده آمده بود كه اين ستاد در دوره هاي پيش حداقل يك هفته پيش از هرانتخابات فعال مي شد ؛ اما در اين دوره - اين تغيير مكان  كه به "ستاد انتخابات" مشهور است - با تاخيري قابل ملاحظه نسبت به دوره هاي قبل ، از روز يكشنبه (فردا) صورت مي گيرد.

