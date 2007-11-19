بیش از 6 هزار نفر از تامین اجتماعی مشاوره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در یک ماه مورد اشاره بالاترین مشاوره های گرفته شده در خصوص مسائل حوزه بیمه ای با 4 هزار و 572 مورد( 72 درصد) و بعد از آن مسائل درمانی با یک هزار و 252 مورد ( 20 درصد) بوده، ضمن آنکه 492 مورد ( 8 درصد) موارد مطرح شده نیز مربوط به مسائل متفرقه بوده است.

بر اساس این گزارش ، در بخش امور بیمه ای مسائل از کار افتادگی ، پاداش ازدواج، بیمه بیکاری و بیمه اختیاری بیشترین درصد پرسش های بیمه شدگان ومراجعه کنندگان به مرکز مشاور ستاد مرکزی سازمان تامین ا جتماعی را تشکیل داده است.

همچنین کسب اطلاعاتی پیرامون بازنشستگی خانمها با 42 سال سنَ، بن مستمری ،نحوه بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت، بازنشستگی جانبازان، معلولین ، نوسازی صنایع و بازنشستگی با داشتن شرایط 60 سال سن و 10 سال سابقه ، در بخش مستمریها ، بیشترین موارد مطرح شده در مرکز مشاوره این سازمان در یکماه مورد اشاره بوده است.

پرسش در خصوص شرایط درخواست و دریافت وام قرض الحسنه ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران و وام ودیعه مسکن سی میلیون ریالی ، شرایط بیمه شدن، بیمه رانندگان، اخراج از کارگاه، بخشودگی جرایم، بیمه قرار دادها، و پیمان ها، کسب اطلاع در خصوص نحوه جمع آوری سوابق بیمه ای و نحوه احیای سوابقی که از سوی کارفرما پرداخت نشده، اعتراض به آرای کمیسیونهای پزشکی و ... مهمترین مسائل مطرح شده مخاطبین تامین اجتماعی در مهر ماه سال جاری، از طریق مراجعه حضوری، تلفن و مکاتبه ای بوده است.