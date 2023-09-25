ساخت ۱۰ هزار و ۴۱۳ واحد مسکن محرومان در خراسان جنوبی

قاسم تنها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یکی از برنامه ها و اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمک به ساخت مسکن برای محرومین است.

وی تصریح کرد: براساس تفاهم نامه منعقده بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث ١١ هزار واحد مسکن برای محرومین و اقشار کم درآمد استان طی سال‌های ٩٨ و ٩٩ با اعتبار ٥٠٠ میلیارد تومان و اعتبار کمک بلاعوض ٣٠٥ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بیناد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در مجموع تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۱۰ هزار و ۴۱۳ واحد اتمام یافته یا در شرف اتمام می باشد و مابقی واحدها در سایر مراحل اجرایی قرار دارد.

تنها افزود: تعداد ٦٢٥ واحد از این آمار در سال ١٤٠١ احداث شده است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه ٢٠ هزار واحد مسکن محرومین منعقده بین بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در قالب این تفاهم نامه به هر متقاضی علاوه بر تسهیلات بانکی، مبلغ ٥٠ میلیون تومان کمک بلاعوض، ٢٠٠٠ کیلوگرم میلگرد و ١٠ تن سیمان رایگان تعلق می گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: سهمیه استان از محل این تفاهم نامه یک‌هزار و ۸۷ واحد بوده که در حال حاضر تشکیل پرونده کلیه متقاضیان انجام شده و عملیات اجرایی واحدها در حال انجام است.

تنها با اشاره به اینکه ١٠٨٧ واحد پی کنی، ١٠٨٢ واحد اجرای فنداسیون، ٩٧٧ واحد اسکلت و دیوارچینی، ٨٨٨ واحد اجرای سقف، ٨٤٦ واحد سفتکاری و تعداد ٧٣٨ واحد از این آمار در سال ١٤٠١ احداث شده است.

وی بیان داشت: همچنین براساس تفاهم نامه ١٠ هزار واحد توانخواهان، منعقده بین بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ٣٤٥ سهمیه (١٧٠ واحد نیمه تمام و ١٧٥ واحد احداثی) به استان اختصاص یافته و به هر متقاضی علاوه بر تسهیلات بانکی، مبلغ هزار میلیون ریال کمک بلاعوض توسط بهزیستی پرداخت میشود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: سهمیه استان ۳۴۵ واحد، تشکیل پرونده برای ۱۸۲ متقاضی، معرفی به بانک ۱۶۰ متقاضی، انعقاد قرارداد با ۱۵۷ متقاضی، اجرای فونداسیون ۱۴۶ واحد، اسکلت ۱۳۲ واحد، سقف ۱۲۷ واحد و سفت کاری ۱۱۳ واحد و نازک کاری ۷۴ واحد انجام شده است.

تنها با اشاره به تفاهم نامه ٥ هزار واحدی ویژه مددجویان کمیته امداد منعقده بین کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در قالب این تفاهم نامه ١٥٠ سهمیه به استان اختصاص یافته و به هر متقاضی علاوه بر تسهیلات بانکی، مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال کمک بلاعوض توسط کمیته امداد پرداخت می شود.



وی خاطرنشان کرد: سهمیه استان در این زمینه ۱۵۰ واحد، تشکیل پرونده برای ۱۲۵ متقاضی، معرفی ۷۷ متقاضی، انعقاد قرارداد با ۷۱ متقاضی، اجرای فونداسیون ۲۷ واحد، اسکلت ۲۲، سقف ۱۹، سفت کاری ۱۸ و نازک کاری ۱۲ واحد انجام شده است.