بلقیس سلیمانی به تدریس داستان روی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده قرار است در کارگاه مذکور به مباحثی چون چگونگی سوژه‌ یابی، انتخاب ژانر، طرح و داستان، آغاز داستان، نوع روایت، شخصیت‌ها، تعلیق، کشمکش، نقطه اوج، ساختمان داستان، فضاسازی، اندیشه‌های فلسفی و تفکرات نظری و پایان‌بندی داستان بپردازد.

این‌ کارگاه در 12 جلسه و در روزهای دوشنبه ساعت 14 تا 16 برگزار می‌شود. شروع این دوره‌ آموزشی از 26 آذرماه است و علاقمندان تا 20 آبان ماه فرصت دارند برای ثبت نام به شهرکتاب مرکزی مراجعه کنند.

از جمله آثار بلقیس سلیمانی می توان به "بازی عروس و داماد"، "همنوا با مرغ سحر" و رمان "بازی آخر بانو" اشاره کرد. آثار او تاکنون به دور نهایی برخی جشنواره ها و جوایز ادبی راه یافته است. سال گذشته رمان "بازی آخر بانو" این نویسنده در جوایز مهرگان و اصفهان به عنوان اثر برتر اعلام شد.