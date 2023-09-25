ضرورت توسعه شهرستان محروم بهاباد

محمدجواد ابوالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید صورت گرفته از زیرساخت‌ها و پروژه‌های شهرستان بهاباد، گفت: عملیات اجرایی سایت طرح نهضت ملی مسکن شهرستان بهاباد آغاز شده اما باید تسریع شود ضمن اینکه برخی از واحدها تحویل متقاضیان شده است و تأمین آب و برق سایت نیز دنبال شده و خواهد شد.

وی به بازدید از جاده‌های پرک - بافق به عنوان یک نقطه حادثه خیز و جاده استانی بهاباد- دربند- نایبند اشاره کرد و افزود: ۲۰ کیلومتر اول جاده آسفالت شده و تأمین اعتبار و منابع مالی آسفالت بیش از ۲۰ کیلومتر دوم به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی همچنین با بیان بازدید از مجتمع بین راهی، پروژه‌های شهرداری بهاباد از جمله جداسازی آب شرب از خام برای آبیاری فضای سبز، بوستان‌های طوبی و کوثر و… اظهار کرد: یکی از فرصت‌های شهرستان بهاباد برای توسعه، موزه علوم طبیعی است که ساختمان آن در حال ساخت است اما این گنجینه ارزشمند باید مورد بازدید قرار گیرد که به هم استانی‌ها به ویژه دانش آموزان پیشنهاد می‌شود که این فرصت را از دست ندهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین به بازدید از شهرستان آسفیج و بررسی طرح‌های آب، فاضلاب و آبخیزداری این بخش اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تسریع در تأمین نیازها توسعه هر چه بیشتر این بخش و شهرستان را شاهد باشیم.