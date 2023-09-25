فرایند تجهیز کتابخانه مرکزی رشت در جریان است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی صبح امروز دوشنبه طی بازدیدی از روند ساخت کتابخانه مرکزی رشت با همراهی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی گیلان اظهار کرد: با اتمام این پروژه ۵۰ خدمت کتابخانه ای در این مرکز بزرگ فرهنگی انجام می‌گیرد.

تقوی با بیان اینکه بخش‌های در نظر گرفته شده در این مجموعه فرهنگی جزو بهترین فضاهای ویژه فرهنگی، هنری و آموزشی در استان گیلان می‌شود، افزود: تعامل بین دستگاهی بویژه از سوی مدیریت شهری شهر رشت برای تحقق وعده استاندار گیلان مورد تاکید است.

وی مشکلات بر جای مانده برای رفع موانع موجود در مسیر بهره برداری کامل را قابل رفع دانست و گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان به عنوان بهره بردار پروژه کتابخانه مرکزی از همه ظرفیت‌های خود برای ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های متولی امر بهره خواهد برد.

گفتنی است؛ کتابخانه مرکزی شهر رشت با اسکلت بتنی در ۶ طبقه با مساحت ۸ هزار و ۱۵۳ مترمربع و دارای بخش‌های مختلفی چون سالن آمفی تئاتر، مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه مجزا ویژه آقایان و خانم‌ها، سالن جلسات، بخش مطالعه سالمندان، اتاق علم، ساختکده، گالری نمایش، سالن‌های اجتماعات و کنفرانس، بخش ویژه گویا و بریل، بخش کتب مرجع، بخش امانت، بخش ویژه و مستقل کودک، بخش ویژه مطالعه محققین، بخش اداری کتابخانه، مرمت و آماده سازی کتاب می‌باشد.