اتخاذ 30 طرح برای توسعه شهرستان نهبندان

غلامرضا پورسلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: در جلسه شورای اداری نهبندان که با حضور وزیر صنایع و معادن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تشکیل شد، مصوبات دور قبل سفر رئیس جمهور و پیشنهادات مسئولان ادارات شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه مواردی از احداث بازداشتگاه موقت در نهبندان، تجهیز و نوسازی مراکز شبانه روزی آموزش و پرورش نهبندان، بررسی موضوع کریدور شمال به جنوب و تعریض عملیات راهسازی نهبندان به شهداد، احداث یک باب معلم سرای روستایی علاوه بر دو معلم سرای مصوب سفر اول در نهبندان و ایجاد پایگاه امداد هوایی در نهبندان مصوب شد.

فرماندار نهبندان فعال سازی شرکت گچ افضل آباد، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی جهت تجهیز و نوسازی کارخانه های فرآوری سنگ در نهبندان، توسعه بیمارستان 32 تختخوابی شهید آتش دست نهبندان به 64 تختخوابی، ایجاد بخش ICU و دیالیز، احداث شهرک تخصصی صنعتی سنگ در نهبندان، جایگزینی کارخانه مناسب به جای کارخانه پنبه نسوز تکمیل پروژه نیمه تمام دانشگاه علمی کاربردی نهبندان را از دیگر مصوبات سفر نماینده دولت به نهبندان ذکر کرد.

وی از اختصاص 570 میلیارد ریال به طرح توسعه نهبندان در سه سال خبر داد و عنوان کرد: در این راستا، تعریض و بهسازی محور نهبندان به زابل به طول 35 کیلومتر، ایجاد و تجهیز شهرک مرزی نهبندان، دو بانده شدن محور نهبندان به بیرجند تا پایان برنامه چهارم توسعه، خط 132 کیلو ولت نهبندان به دهسلم به طول هشت کیلومتر، انجام مطالعات جهت اکتشاف مس و سرب در نهبندان انتقال خط هفتم گاز عسلویه به سیستان و بلوچستان و سپس خراسان جنوبی از طریق نهبندان نیز مصوب شده است.

فرماندار نهبندان، صدور مجوز برای اجرای طرح هایی اعم از تأسیس اداره صنایع و معادن، سهمیه بومی جهت تأمین نیروی انسانی ادارات سطح شهرستان، کتابخانه عمومی و پنج هزار تن سیمان به نهبندان را از دیگر مصوبات سفر سرپرست وزارت صنایع و معادن درشهرستان ذکر کرد.

به گفته وی به برکت دومین سفر هیئت دولت به استان، سهمیه مسکن به اقشار کم درآمد از 300 واحد به 500 واحد ارتقاء پیدا کرد و مقرر شد متقاضیان تا 26 آبان به بانک معرفی شوند.

پورسلطانی ضمن مقایسه بودجه شهرستان نهبندان در دولت نهم و قبل از آن تصریح کرد: کل بودجه تملک دارئی های استانی و طرح توسعه نهبندان در طول دولت هشتم 325 میلیارد ریال و کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی و طرح توسعه نهبندان در تنها دو سال اول دولت نهم 231 میلیارد ریال بوده است.

وی خاطر نشان کرد: احداث و تجهیزاتاق بحران هلال احمر، پست امداد جاده ای در محور نهبندان - زابل، ایجاد کارگاه های تولیدی تجمیعی زیر نظر شرکت های تعاونی و یا بخش دولتی در مناطق مختلف روستایی با توجه به استعدادها و شرایط اقلیمی هر منطقه، فعال کردن صنایع دستی و فراهم کردن زمینه بازاریابی و فروش تولیدات به طوری که هیچگونه نگرانی نسبت به فروش تولیدات نداشته باشند از جمله پیشنهادات توسعه ای نهبندان در این سفر بود.

وی در خصوص طرح های پیشنهادی برای توسعه نهبندان در زمینه عمران شهری تصریح کرد: احداث راه آهن نهبندان - کرمان و زاهدان - بیرجند، احداث و تکمیل باند دوم راه سربیشه - نهبندان - زاهدان، احداث باند اضطراری فرودگاه، احداث 325 کیلومتر راه روستایی، احداث شش باب مدرسه راهنمایی شبانه روزی 200 نفری و دو باب هنرستان فنی و کارودانش شبانه روزی با ظرفیت دو هزار نفر، تسریع در تکمیل ساختمان مرکز علمی کاربردی، زائرسرا و دو سوله بزرگ در سایت اداری آموزش و پرورش، حداقل چهار سالن بزرگ چند منظوره جهت برگزاری امتحانات کنکور و ... در نهبندان و دو باب سالن امتحانات در شهر شوسف و روستای دهک و ... احداث 200 واحد خانه سازمانی در شهر نهبندان و شوسف را مصوبات دیگری در راستای توسعه این شهرستان دانست.

به گفته پورسلطانی، سه سوله کارگاهی شهرک صنعتی نهبندان به مساحت 864 مترمربع و هزینه یک میلیارد ریال و زیربنای شش هزار مترمربعو پروژه پرورش شترمرغ با هزینه 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار از جمله پروژه های به بهر برداری رسیده در سفر نمایندگان دولت به نهبندان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در دومین سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی، وزیر صنایع و معادن به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و نماینده دفتر بازرسی و نظارت و ارزیابی عملکرد ریاست جمهوری به نهبندان سفر کردند.

وی رسیدگی به شکایات مردم نهبندان از عملکرد ادارات و نهادهای این شهرستان، بازدید از روستاهای محروم شهرستان همچون تلخاب، چاه سالم و روستای چاهشند مرزی، بازدید از شرکت سهامی زراعی سهل آباد نهبندان، بازدید از روند اجرایی چندین پروژه آن شامل تسطیح 25 هکتار اراضی کشاورزی، ساختمان با زیربنای 800 مترمربع، 26 کیلومتر لوله گذاری و دیدار مردمی با مردم را از جمله برنامه های نمایندگان اعزامی دولت به نهبندان عنوان کرد.