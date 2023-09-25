به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران زندانی فرامرز جاویدزاد به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر، مشارکت در تشکیل شبکه جعل و کلاهبرداری، انتقال ۳ فقره مال غیر در حال تحمل کیفر در ندامتگاه اوین بود.

باوجود اینکه در مطلب کذب منتشر شده عنوان شده عدم اعزام و رسیدگی پزشکی باعث فوت زندانی شده است نامبرده طی مدت حضور در زندان به دلیل سابقه بیماری در دستگاه گوارش ۵ نوبت به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شده است.

همچنین برابر اطلاعات موجود در اسناد و پرونده پزشکی، زندانی یک نوبت در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفته که با اصرار و رضایت شخصی از بیمارستان ترخیص شده است.

این زندانی روز اول مهرماه و پس از وخامت حال بلافاصله به بهداری منتقل و عملیات CPR با حضور پزشک و پرستار و عوامل اورژانس ۱۱۵ انجام شده است که متأسفانه با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته این زندانی فوت کرده است.

در پایان شایان ذکر است رسیدگی به وضعیت درمانی تمامی زندانیان از حقوق تثبیت شده در تمامی مراکز تأمینی و تربیتی است که در مورد این زندانی با سن ۶۰ سال طی دو ماه تحمل کیفر ۵ نوبت اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان علاوه بر رسیدگی‌های پزشکی داخل زندان ثبت شده است.