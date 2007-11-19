شورای حقوق بشر سازمان ملل به "نهاد" تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، این طرح متضمن آئین نامه نحوه عملکرد گزارشگران شورای حقوق بشر است.

این طرح در حالی دیروز تصویب شد که رژیم اسرائیل با آن مخالفت کرد برای اینکه این رژیم از تعیین ماموریت ثابت برای بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین نگران است.



به درخواست رژیم اسرائیل و علیرغم مخالفت سایر اعضای ملل متحد، درباره تصویب قطعنامه طرح رای گیری اجماعی بعمل آمد که در نتیجه اسرائیل و به همراه آن آمریکا ، کانادا، استرالیا و سه کشور کوچک شامل جرایز مارشال، میکرونزی و پالائو به قطعنامه رای منفی دادند و قطعنامه با نظر قوی اعضای جامعه بین الملل به تصویب رسید.



نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست ضمن استقبال از تصویب با اکثریت قوی آراء قطعنامه مذکور، و ابراز تاسف عمیق از برخی تلاش ها برای ایجاد دست انداز در مقابل این حرکت اجماعی، به توضیح رای کشورمان در این باره پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران به چالش طلبیدن قطعنامه نهاد سازی شورای حقوق بشر را اقدامی ننگ آور برای استمرار نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل و آمریکا به ویژه از طریق توسل به اشغالگری، تجاوز، تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی و نقض حق تعیین سرنوشت ملل مستقل در دهه های اخیر می داند.

ایران همچنین با استقبال از تصویب آئین نامه نحوه عملکرد گزارشگران حقوق بشر، بر ضرورت تغییر و تحول در کم و کیف ماموریت های گزارشگران موضوعی و توجه به اینگونه ماموریت ها با اولویت تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و خواستار جرح و تعدیل ماموریت های تکراری شد.

نماینده ایران همچنین استمرار ماموریت بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین و درج آن به عنوان یک موضوع ثابت در دستور کار شورای حقوق بشر را مورد تاکید قرار داد.