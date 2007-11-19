فاز دو نیروگاه رودشور با منابع خارجی فاینانس شد

محمدعلی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند سرمایه گذاری های BOO و BOT کند نشده است، گفت: در حال حاضر سرمایه گذاران به طور بسیار جدی مشغول هستند ولی منابع لازم برای احداث نیروگاهها منابع محدودی نبوده و برای احداث یک نیروگاه 200 تا 300 میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که بخشی از آنها از منابع خارجی تامین می شود.

مدیرعامل توانیر افزود: در حال حاضر فاز دوم نیروگاه رودشور با منابع خارجی فاینانس شده و در حال انجام کارهای مقدماتی است. این درحالی است که فاز اول نیروگاه رودشور به بهره برداری رسیده و فاز سوم آن نیز پس از فاز دوم فاینانس خواهد شد.

وی تصریح کرد: نیروگاه علی آباد در استان گلستان، نیروگاه پره سر در استان گیلان، نیروگاه عسلویه که مراحل آخر ساخت است، یک نیروگاه در مشهد و نیروگاه جنوب اصفهان به روش BOT ساخته شده است.

وحدتی افزود: تعداد زیادی از نیروگاهها در استانهای مختلف نظیر فارس، آذربایجان و در زنجان در مراحل مختلف قراردادی و مذاکره است.

به گفته وی، بخشی دیگر از پروژه ها را نیز دولت از صندوق ذخیره ارزی فاینانس می کند که از جمله راهکارهایی است که در بهره گیری منابع مالی صندوق ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، نیروگاه رودشور اولین نیروگاه ساخته شده توسط بخش خصوصی کشور است که اجرای فازاول آن دویست وبیست وچهارونیم میلیون یورو و ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۸۵ درصد هزینه ارزی ازمحل تسهیلات مالی پوششی و ۱۰ درصدهزینه ارزی ازمحل تسهیلات مالی غیرپوششی است.

۵ درصدهزینه ارزی و ۳۵۰ میلیاردریال هم سهم سهامداران این طرح است. این درحالی است که که برای تامین مالی فازدوم این طرح ۱۳۹ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیاردریال پیش بینی شده است.