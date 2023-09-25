شناسایی ۱۲۶۴ ساخت و ساز غیرمجاز در شش ماهه اول سال جاری در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی صبح دوشنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز ملارد که با حضور کریمی، فرماندار و سایر اعضا تشکیل شد، گفت: از یک هزار و ۲۶۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی شده در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۹۰۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب شده است.

وی با بیان اینکه در مدت ذکر شده ۴۲ مورد حکم قطعی اجرا شده است، افزود: با تخریب این تعداد ساخت و ساز غیرمجاز ۹۰ هکتار اراضی کشاورزی رها سازی شده است.

احمدی با بیان اینکه شناسایی و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش ۱۲۰ درصدی داشته است، ادامه داد: تعداد ساخت و ساز غیرمجاز در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ فقط ۵۶۵ مورد بوده است.