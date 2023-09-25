به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زرگر صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه در داروخانه هلال احمر علاوه بر داروهای عمومی نیز داروهای کمیاب هم عرضه می‌شود، اضافه کرد: واکسن چهار ظرفیتی ویروس آنفلوانزا در ۲ نوع محصولاتی ایرانی و هلندی در داروخانه هلال احمر موجود است و متقاضیان می‌توانند با مراجعه حضوری این واکسن را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان می‌توانند به در دست داشتن کارت ملی دارو را دریافت کنند، بیان کرد: شهروندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۰ شب در روزهای کاری برای دریافت خدمات دارویی به داروخانه هلال احمر واقع در اهواز خیابان کیانپارس ۱۳ شرقی جنب جمعیت هلال احمر استان خوزستان مراجعه کنند.

مدیر داروخانه جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: داروخانه هلال جز پنج داروخانه تخصصی برتر در کلانشهر اهواز است که بیماران خاص پس از دریافت معرفی‌نامه نوع بیماری و داروی مصرفی از سوی پزشک متخصص و تشکیل پرونده در مؤسسات بیمه‌گذار خود، می‌توانند برای تحویل داروهای مورد نیازشان به داروخانه هلال احمر مراجعه کنند.