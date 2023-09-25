کتاب «موج مجنون» در کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رسولی مقدم صبح امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس کتاب «موج مجنون» خاطرات علی کاظم سخنور، رزمنده دفاع مقدس به قلم شهر بانو پاک نژاد مجوز چاپ و انتشار گرفت.

وی ابراز داشت: کتاب موج مجنون پس از گردآوری و تدوین و گذراندن مراحل کارشناسی و ارزیابی به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.

رسولی مقدم گفت: علی کاظم سخنور در جنگ مسئولیت‌هایی مثل فرماندهی گردان مالک اشتر، فرماندهی گروهان ۱ عملیات کربلای یک، فرماندهی گروهان عملیات والفجر ۸، فرماندهی دسته در عملیات بدر، مسئولیت یگان ویژه اطلاعات سپاه در سقز کردستان و مسئولیت گروه ضربت در خط «ذبیدات» عراق را برعهده داشته است.

رسولی تصریح کرد: این کتاب که توسط شهربانو پاک نژاد گردآوری و تدوین شده است، پس از چاپ، طی مراسمی رونمایی و در معرض نمایش و معرفی قرار خواهد گرفت.