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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۲

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

کتاب «موج مجنون» در کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود

کتاب «موج مجنون» در کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود

یاسوج_ مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کتاب «موج مجنون» خاطرات علی کاظم سخنور از رزمندگان دوران دفاع مقدس منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رسولی مقدم صبح امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس کتاب «موج مجنون» خاطرات علی کاظم سخنور، رزمنده دفاع مقدس به قلم شهر بانو پاک نژاد مجوز چاپ و انتشار گرفت.

وی ابراز داشت: کتاب موج مجنون پس از گردآوری و تدوین و گذراندن مراحل کارشناسی و ارزیابی به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.

رسولی مقدم گفت: علی کاظم سخنور در جنگ مسئولیت‌هایی مثل فرماندهی گردان مالک اشتر، فرماندهی گروهان ۱ عملیات کربلای یک، فرماندهی گروهان عملیات والفجر ۸، فرماندهی دسته در عملیات بدر، مسئولیت یگان ویژه اطلاعات سپاه در سقز کردستان و مسئولیت گروه ضربت در خط «ذبیدات» عراق را برعهده داشته است.

رسولی تصریح کرد: این کتاب که توسط شهربانو پاک نژاد گردآوری و تدوین شده است، پس از چاپ، طی مراسمی رونمایی و در معرض نمایش و معرفی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5894595

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