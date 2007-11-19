صداقت ایران باعث گزارش واقعی البرادعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله واعظ طبسی ظهر امروز در دیدار با هزار و 500 نفر از بسیجیان استان خراسان رضوی افزود : همین صداقت در مسائل سیاسی و بین المللی بود که منجر به گزارش واقعی البرادعی، مدیر کل آژانس هسته ای شد و مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل وارد آورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به مناسبت هفتة بسیج سخن می گفت با اشاره به بومی شدن دانش هسته ای در ایران اظهار داشت : ما به تعلیق غنی سازی اورانیوم تن نمی دهیم، ولی دنبال بمب هسته ای هم نیستیم و اگر همه مراکز هسته ای ما را هم نابود کنند، دانش آن در میان جوانان کشور پایدار می ماند و با اتکا به همین دانش، راه خود را دنبال خواهیم کرد.

آیت الله واعظ طبسی افزود : بر خلاف قدرت های مزدور و سلطه گر که پیشرفت علم و صعنت را منحصر به خودشان می دانند، نظام مقدس اسلامی، این پیشرفت را برای ملت خود و تمام جوامع بشری و در جهت رسیدن به صلح، دوستی، اتحاد، انسجام، برادری و امنیت عمومی می خواهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه ضمن تبریک به مناسبت هفتة بسیج گفت : بسیجیان باید با اقتدا به سیرة اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، مهمترین خصوصیات اخلاقی آنان که همان صداقت است را الگو قرار داده و در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، حضور فعال داشته باشند.

وی با بیان این که هیچ کشوری در دنیا در عرصة انتخابات، آزادتر و هیج فضای حضور سیاسی مردم، وسیعتر از ایران نیست، گفت: روشن است در یک کشور آزاد که حقوق همه محفوظ بوده و نگاه نظام به آحاد جامعه از موضع عطوفت و مهربانی است، هر کس تلاش می کند وارد مجلس شود؛ چه کسانی که نظام را قبول دارند و چه کسانی که قبول ندارند.

وی در ادامه تاکید کرد: در چنین فضایی بسیج، تفکر بسیجی و بسیاری از کسانی که دارای ارزشهای الهی و توحیدی هستند، باید فعالانه حضور یابند.

آیت الله واعظ طبسی افزود: بسیج، متشکل از یک یا چند انسان نمونه نیست، بلکه جریانی است که دارای تئوری نظری و راهکار عملی بوده و با تدبیر جمعی از اندیشمندان و در رأس آنها رهبر کبیر انقلاب(ره) شکل گرفته است و به تعبیری بسیج، مجموعه ای از ایمان به خدا، ایثار، شهامت، صداقت،حق طلبی و ایستادگی است و هرگز در مسیر خود از حق و حقیقت عدول نمی کند.