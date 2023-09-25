مرگ مرد ۲۷ ساله بر اثر گازگرفتگی در سمیرم

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار ترقه در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۵۱ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در اصفهان میدان استقلال اتفاق افتاده است، تصریح کرد: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه ۲ نفر مرد در این حادثه دچار سوختگی ۱۵ و ۲۵ درصد شدند، افزود: یک نفر از مصدومان به بیمارستان امام موسی کاظم و یک نفر دیگر به بیمارستان امین منتقل شد.

وی همچنین به حادثه مسمومیت با گاز در اصفهان اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ساعت ۹ و ۱۹ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

عابدی تصریح کرد: این حادثه به دلیل استفاده از گاز پیک نیکی برای گرم کردن چادر اتفاق افتاده است، این حادثه در سمیرم، مهرگرد روستای سولک گزارش شده است.

وی با اشاره به اعزام یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه ابراز داشت: مرد ۲۷ ساله در این حادثه جان خود را از دست داده است.