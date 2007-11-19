رقابت مهرجویی، تبریزی و میلانی در جشن "گل آقا"

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری نخستین جشن فیلمهای کمدی گل آقا متشکل از علیرضا خمسه دبیر، گیتی صفرزاده مدیر، احمدرضا درویش، پوپک صابری، مهدی حقیقی، منوچهر شاهسواری و امیرحسین داودی 30 فیلم را از میان تولیدات کمدی سالهای 58 تا 85 انتخاب کردند.
نمایی از فیلم "میهمان مامان"
آثار راهیافته به بخش داوری جشن گل آقا عبارتند از "خانه آقای حق دوست" محمود سمیعی، "مردی که زیاد می دانست"، "اتوبوس"، "آپارتمان شماره 13" و "دو نفر و نصفی" یدالله صمدی، "کفشهای میرزانوروز" محمد متوسلانی، "اجارهنشینها" و "میهمان مامان" داریوش مهرجویی، "تحفهها" ابراهیم وحیدزاده، "خارج از محدوده" رخشان بنیاعتماد، "هی جو" منوچهر عسگرینسب، "روز باشکوه" کیانوش عیاری، "جیببرها به بهشت نمیروند"، "من زمین را دوست دارم" و "نان و عشق و موتور هزار" ابوالحسن داودی.
"ناصرالدین شاه آکتور سینما" محسن مخملباف، "دیگه چه خبر" تهمینه میلانی، "لیلی با من است" و "مارمولک" کمال تبریزی، "آدم برفی" داود میرباقری، "مرد عوضی" محمدرضا هنرمند، "دختر شیرینیفروش" و "زیر درخت هلو" ایرج طهماسب، "چند میگیری گریه کنی" شاهد احمدلو، "مکس" سامان مقدم، "اخراجیها" مسعود دهنمکی، "قاعده بازی" احمدرضا معتمدی، "ای ایران" ناصر تقوایی، "مرد آفتابی" همایون اسعدیان و "ازدواج به سبک ایرانی" حسن فتحی دیگر فیلمهای این فهرست هستند.
هیئت داوران جشنواره فیلم کمدی گل آقا در هفته اول آذرماه با بررسی فیلمهای منتخب برگزیدگان خود را در چهار رشته بازیگری، کارگردانی، فیلمنامهنویسی و تهیهکنندگی انتخاب خواهد کرد. برگزیدگان این جشنواره در مراسم روز 16 آذرماه جوایز خود را از موسسه گل آقا دریافت میکنند.
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