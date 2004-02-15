ضوابط و حد ومرز هاي قانوني تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي مجلس

آنچه در پي مي آيد مشروح اين گفتگو است:



درخصوص شرايط ومحدوديت هاي تبليغات انتخاباتي داوطلبان نمايندگي مجلس توضيح بفرماييد؟



فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ راي آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ راي ادامه خواهد داشت. با توجه به اينكه هدف از تبليغات انتخاباتي معرفي نامزدها و توانايي هاي آنان است ، لذا نه داوطلبان و نه طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند. طبيعي است كه هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

همچنين مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا بر خلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي ازنامزدهاي معين باشد و در غير اين صورت موظفند پاسخ و توضيحات نامزدها را بطور رايگان منتشر نمايند.

در همين راستا بايد متذكر شد كه هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده پاره يا مخدوش نمايد و انجام چنين حركاتي جرم محسوب مي شود. البته الصاق اعلاميه و يا هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علايم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها و مدارس و ساير موسسات آموزشي ، صندوق هاي پست ، باجه هاي تلفن و مانند آن ممنوع است.



آيا اين ممنوعيت، تابلو ها واملاك بخش خصوصي را نيز شامل مي شود و آيا اين منع، پيگرد قضايي هم دارد يا خير؟



داوطلبان و طرفداران آنها شرعا و قانونا بايد حريم خصوصي افراد را مراعات كنند. به همين جهت نصب مواد تبليغاتي برتابلوها و املاك بخش خصوصي بدون رضايت مالكان آنها جرم و ممنوع است و ماموران انتظامي بايد در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفان را جلب و تحويل مقامات قضايي نمايند.

فرمانداران و بخشداران هم موظفند نسبت به امحاء اوراق تبليغاتي از تابلوهاي عمومي و املاك بخش خصوصي اقدام نمايند و استنكاف از انجام اين وظيفه طبق ماده 61 قانون انتخاباتي جرم محسوب مي گردد.

همچنين لازم به ذكر است محدوديت ديگر تبليغاتي كه براي حفظ حريم خصوصي شهروندان و تامين آسايش عمومي مقرر شده است ممنوعيت استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلند گوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن است.



آيا شرايطي براي تبليغات انتخاباتي داوطلبان نمايندگي مجلس، از تريبونهاي ملي پيش بيني شده است؟



خير؛ بهره برداري تبليغاتي از تريبون هاي ملي براي مقاصد شخصي جرم محسوب مي شود. براي مثال انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و نيز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و استفاده از و سايل و امكانات وزارتخانه ها ، ادارات، شركت هاي دولتي ، شهرداريها و هرنهاد دولتي و عمومي ديگرممنوع است و علاوه بر استفاده كننده، مقامي نيز كه چنين امكاناتي را در اختيار داوطلبان و طرفداران آنها بگذاريد، مجرم شناخته مي شود.



استفاده از نشريات و مطبوعات دولتي چطور؟



نشريات و مطبوعات متعلق به دولت و موسسات عمومي هم مشمول همين حكم بوده و در اختيار گرفتن و يا در اختيار نهادن آنها براي مقاصد تبليغاتي تجاوز به حقوق عمومي است.



آيا كانديداها يا احزاب مي توانند ازاظهار نظرشخصيتهاي دولتي ، يا كلا حكومتي در تاييد خود درتبليغاتشان استفاده كنند؟



به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي تبليغاتي يا اعمال نفوذهاي غيرقانوني ، استفاده از نام شخصيت ها در تبليغات انتخاباتي ممنوع شده است ؛ اما اعلام نظر شخصيت ها در تاييد نامزدها تنها به دو شرط مجاز است؛ نخست آنكه بدون ذكرعنوان و مسئوليت آنها باشد و ديگر آنكه مدرك كتبي مربوط به امضا آنان تسليم هيات اجرايي شده باشد.

البته اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت انتخابات كلا از اين قاعده مستثني هستند و به هيچ وجه حق تبليغ له يا عليه داوطلبان را نخواهند داشت.



وعده هاي ناممكن انتخاباتي و اسراف در تبليغات از مواردي است كه همواره مسوولان بلند پايه كشور بر پرهيز از آن تاكيد كرده اند . آيا محدوديتي قانوني در اين موارد در نظر گرفته شده است ؟



اين موارد مشمول اخلاق انتخاباتي است، علاوه بر ممنوعيت هاي قانوني بايد از محدوديت هاي اخلاقي و عرفي نيز ياد كرد. خودداري از ستايش هاي مبالغه آميز ، عدم استفاده از عناوين و القاب كذب و جعل عنوان ، اجتناب از وعده هاي ناشدني و خارج از حيطه وظايف نمايند گي و از همه مهمتر عدم زياده روي و اسراف از جمله اصول اخلاق تبليغاتي است كه اميدواريم كاملا رعايت شود.