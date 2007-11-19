پیشنهادهای سازمان بازرسی برای برگزاری مراسم حج

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس برنامه مدون نظارتی و به منظور تأثیرگذاری بیشتر ابعاد مختلف مناسک باشکوه حج تمتع و پیشگیری از بروز برخی مشکلات احتمالی، گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته و پیشنهادهای اصلاحی لازم در این زمینه را ارائه کرد.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های مسئولان حوزه بعثه رهبر معظم انقلاب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تقدیر از برنامه‌ریزی و فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش، بر لزوم توجه بیشتر دستگاه‌های مربوطه به برگزاری مراسم مهم حج تمتع که نشان دهنده اتحاد و انسجام مسلمانان به ویژه زایرین ایرانی است تأکید کرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور با مثبت ارزیابی کردن عملکرد معاونت آموزش و پژوهش بعثه، (حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر)، وی را شایسته تقدیر دانست.

این گزارش که نتیجه حضور بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در طول برگزاری مراسم حج تمتع است در دو بخش - که بخش اول مربوط به انجام پیشنهادهای مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش دوم مربوط به حوزه بعثه مقام معظم رهبری است- تهیه شده است.

در بخش پیشنهادهای مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد بر ارتقای آموزش زائرین، تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی، کوتاه شدن زمان تشرف افراد مستطیع که برای نخستین بار به حج اعزام می‌شوند، ضرورت به کارگیری کارگران ایرانی در امور خدمات زائران به ویژه در آشپزخانه‌ها، اهتمام بیشتر کمیسیون‌های پزشکی مبنی بر جلوگیری از اعزام زائران مبتلا به بیماری خطرناک و حاد، واگذاری تصدی امور زیارتی اماکن متبرکه و مشاهد مشرفه به بخش‌های تعاونی و خصوصی دارای شرایط، کنترل و بازبینی گذرنامه‌های زائرین قبل از اعزام، به کارگیری خودروهای مناسب و بدون نقص در کشور عربستان برای نقل و انتقال زائرین، مهیا کردن زمینه برای اعزام خانواده‌های معظم شهدا با توجه به اولویت‌های قانونی و دسترسی آسان زائرین ایرانی به دفتر استقرار شرکت مخابرات با توجه به استفاده وسیع آنان از تلفن‌های همراه تأکید شده است.

در بخش پیشنهادها در حوزه بعثه مقام معظم رهبری ضمن ارج نهادن به تلاش‌ها و رضایت از عملکرد و تلاش آنها بر استفاده از نیروهای جوان، پرانرژی و آموزش دیده جهت انجام امور محوله و به کارگیری تجربه و نظرات افرادی که در طول سالیان متوالی از سوی بعثه به حج تمتع اعزام می‌شوند در کلاس‌های علمی و تئوری داخل کشور و یا ایام عمره تأکید شده است.

در این گزارش همچنین بر تعیین و ارزیابی دقیق از تعداد افراد مورد نیاز اعم از روحانی معین و بعضاً معینه و افراد آشنا به زبان‌های مختلف و نیز افرادی با عناوین معاونت‌ها و بخش‌های مختلف بعثه به حج تمتع اعزام می‌شوند، تأکید شده است.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد معاونت آموزشی و پژوهش بعثه رهبر معظم انقلاب حاکی است عملکرد این معاونت - با مسئولیت حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر- مثبت ارزیابی شده و شایسته تقدیر است.

سازمان بازرسی کل کشور همه ساله در ایام حج تمتع با اعزام هیأت بازرسی به مکه و مدینه بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه هرچه بهتر برگزار شدن مراسم روحانی حج و سرویس‌دهی مناسب به زائران بیت‌الله الحرام نظارت و در پایان، گزارش چگونگی انجام مأموریت دستگاه‌ها را به مراجع ذی‌صلاح تقدیم می‌کند.