۱۲ هزار و ۶۷۷ تن در خراسان جنوبی خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۵ هزار و ۱۷۵ نفر در ۶ ماه اول امسال برای اهدای خون به پایگاه‌های خراسان جنوبی مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی بیان کرد: از این تعداد مراجعه، ۱۲ هزار و ۶۷۷ نفر موفق به اهدای خون شدند که این آمار در ۶ ماه نخست سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۹۳ نفر بود.

مهدی زاده ادامه داد: از بین اهداکنندگان خون در سال جاری ۱۱ هزار و ۸۳۶ نفر مرد و ۸۴۱ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: هفت هزار و ۵۶۴ نفر از افرادی که امسال موفق به اهدای خون شدند جزو اهدا کنندگان مستمر هستند و همچنین هزار و ۷۵۴ نفر نیز اولین بار خون اهدا کردند.

مهدی زاده افزود: همچنین امسال ۴۴۲ نفر برای اهدای پلاکت به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که ۳۵۳ نفر موفق به اهدای پلاکت شدند و مراجعه برای اهدای پلاک نسبت به سال گذشته افزایش و اهدا کاهش داشته است.

مهدی‌زاده بیان کرد: علاوه بر تأمین خون تمامی مراکز خراسان جنوبی حدود ۳۵ درصد خون اهدایی استان و با کیفیت به شبکه ملی ارسال می‌شود.

وی گفت: متوسط کشوری اهدای خون ۲۰ درصد و این شاخص در خراسان جنوبی علیرغم پراکندگی جغرافیایی و وجود چهار مرکز اهدای خون ۲۶.۶ درصد است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی یادآور شد: امکانات انتقال خون در شهرهای بیرجند، قائن، فردوس و طبس مستقر است و در سایر مناطق تلاش شده از طریق تیم‌های سیار خون‌گیری انجام شود اما یکی از مطالبات مردم همواره احداث پایگاه انتقال خون در نقاط مختلف استان بوده است.