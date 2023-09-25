هدایت صحیح سیاست های سرمایه گذاری با تشکیل کارگروهای دریا پایه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس نژاد با بیان اینکه استان هرمزگان با برخورداری از یکهزار و ۸۴ کیلومتر نوار ساحلی ۲۸ درصد از ساحل کشور را در اختیار دارد اظهار داشت: آنچه طی دو جلسه کارگروه دریا محور در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته تاکید بر بهره مندی صحیح و مناسب از فعالیت های دریایی و ساحلی و نیز توسعه متوازن مناطق با هدف رونق اقتصاد محلی و ارتقا معیشت ساحل نشینان ساکن درکرانه خلیج فارس و دریای عمان مبتنی بر فعالیت های دریا محور بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اقتصاد دریا محور را با توجه به ظرفیت های خدادادی سندی پیشرو عنوان کرد که می توان با اعتماد به توان داخلی، بهره گیری ازظرفیت های بخش خصوصی تصاحب بازارها جدید، ایجاد بستر رقابت پذیری با سایر کشورها و همچنین افزایش راندمان اقتصادی در منطقه را تحت تاثیر قرارداد.

وی اقتصاد دریا محور را نه تنها یک مدل تجاری پویا فقط برای اقتصاد دریایی، بلکه رویکردی نظامند جهت تقویت رشد فعالیتها پایداری زیست محیطی و زمینه مشارکت اجتماعی دستگاهای دولتی و ظرفیت های بخش خصوصی جهت کمک به کسب ثروت، توسعه پایدار منطقه وایجاد اشتغال مولد عنوان کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پیشرفت، آبادانی و توسعه پایدار و نیز هدایت صحیح سیاست های سرمایه گذاری در زمینه دریایی و ساحلی را از مزایای اقتصاد دریا محور برشمرد و بر جلب مشارکت عمومی در همه سطوح و ارتقا همکاری های محلی و ملی که لازمه تحقق این مهم است تاکید داشت.

عباس نژاد تشکیل یک دبیرخانه قوی برای کارگروه اقتصاد دریامحور و ایجاد کارگروه‌هایی ذیل آن بطور مصداقی کارگروه تخصصی تجارت دریایی و تعریف طرح‌های مختلف، افزون برآن پایش تصویری بنادر و هر آنچه که می‌توان در توسعه و رقابت با بنادر منطقه ماثر باشد را مواردی دانست که در دومین نشست کارگروه دریا محور مورد تاکید نماینده عالی دولت در استان بود.

وی افزود: از این رو در جلسه پیش رو که نیمه مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد اعضای کارگروه می بایست، ساختارهای پیشنهادی خود شامل اعضا، میهمانان، اندیشکده‌ها را اعلام تا تصمیم نهایی در رابطه با کارگروه تجارت دریا محور و دیگر کارگروهای همراستا اتخاذ گردد.