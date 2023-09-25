خط تولید داروی آلتلاز در ساوجبلاغ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید داروی آلتلاز که برای درمان سکته‌های مغزی و قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد در ساوجبلاغ به بهره برداری رسید.

با راه اندازی این خط در ساوجبلاغ ایران در کنار آمریکا دومین کشوری است که به این فن‌آوری دست‌پیدا می‌کند.