صنایع دستی ایران موجب شگفتی خارجیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاتفی فارمد معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با بیان این مطلب افزود: حضور ایران پس از گذشت 10 سال بسیار حائز اهمیت و چشمگیر بود و با استقبال بسیار خوبی از سوی بازدید کنندگان مواجه شد.

وی فضای غرفه ایران را 120 متر عنوان کرد و افزود: غرفه گلیم، گبه، شیشه و سرامیک و سنگ فیروزه ایرانی که به سبک های تلفیقی و جدا به نمایش گذاشته شده بود، مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.

وی تنوع محصولات ، رنگ، طرح و کیفیت محصولات ایرانی را از جمله دلایل استقبال مرم از غرفه صنایع دستی ایران ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از تولید ات صنایع دستی ایرانی با سلایق آنان سازگار بود.

هاتفی هدف از شرکت در نمایشگاههای بین المللی را معرفی فرهنگ، آداب و محصولات بومی و منطقه ای کشورهای مختلف دانست و گفت: کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپا بیشترین تعداد غرفه را به خود اختصاص داده بودند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، کاربردی بودن و کیفیت بالای محصولات ارائه شده در نمایشگاه برلین را مورد توجه قرار داد و افزود: زیورآلات، پارچه ، انواع محصولات و تولیدات چرمی، چوبی، حصیری، شیشه ، سرامیک ، پاپیه ماشه، سوزن دوزی ها و سازهای بومی و منطقه ای از جمله محصولات ارائه شده در نمایشگاه مذکور بودند.

وی با بیان اینکه بازید کنندگان نمایشگاه از سنین مختلف بودند، یادآور شد: حضور دانش آموزان و دانشجویان در این نمایشگاه بسیار چشمگیر بود.

وی تاکید کرد: سال آینده ایران با محصولات بیشتری در نمایشگاههای بین المللی صنایع دستی شرکت خواهد کرد.