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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

صنایع دستی ایران موجب شگفتی خارجیان شد

صنایع دستی ایران موجب شگفتی خارجیان شد

حضور چشمگیر صنایع دستی ایرانی در نمایشگاه بین المللی برلین آلمان خلاء چند سال دوری ایران از این نمایشگاهها را پر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاتفی فارمد معاون صنایع دستی و هنرهای  سنتی کشور با بیان این مطلب افزود: حضور ایران پس از گذشت 10 سال بسیار حائز اهمیت و چشمگیر بود و با استقبال بسیار خوبی از سوی بازدید کنندگان  مواجه شد.

وی فضای غرفه ایران را 120 متر عنوان کرد و افزود:  غرفه گلیم، گبه، شیشه و سرامیک و سنگ فیروزه ایرانی که به سبک های تلفیقی و جدا به نمایش  گذاشته شده بود، مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.

وی تنوع محصولات ، رنگ، طرح و کیفیت محصولات ایرانی را از جمله دلایل استقبال مرم از غرفه صنایع دستی ایران ذکر کرد و اظهار داشت: بسیاری از تولید ات صنایع دستی ایرانی با سلایق آنان سازگار بود.

هاتفی هدف از شرکت در نمایشگاههای بین المللی را معرفی فرهنگ، آداب و محصولات بومی و منطقه ای کشورهای مختلف دانست و گفت: کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپا بیشترین تعداد غرفه را به خود اختصاص داده بودند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، کاربردی بودن و کیفیت بالای محصولات ارائه شده در نمایشگاه برلین را مورد توجه قرار داد و افزود: زیورآلات، پارچه ، انواع محصولات و تولیدات چرمی، چوبی، حصیری، شیشه ، سرامیک ، پاپیه  ماشه، سوزن دوزی ها و سازهای بومی و منطقه ای از جمله محصولات ارائه شده در نمایشگاه مذکور بودند.

وی با بیان اینکه بازید کنندگان نمایشگاه از سنین مختلف بودند، یادآور شد: حضور دانش آموزان و دانشجویان در این نمایشگاه بسیار چشمگیر بود.

وی تاکید کرد: سال آینده ایران با محصولات بیشتری در نمایشگاههای بین المللی صنایع دستی شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 589477

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