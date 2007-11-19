اسلام بر حفظ حقوق و تکریم شخصیت کودکان و زنان تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه عصر امروز در دیدار با نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران با ابراز تاسف از غلبه نگاه ابزاری به مسائل و حقوق کودکان و زنان در غرب گفت: علیرغم تبلیغات زیادی که درباره محدودیت حقوق زنان و کودکان در اسلام از سوی غربی ها مطرح می شود، باید اذعان کرد که اسلام مدافع حقوق انسانها است و از جمله بر حفظ حقوق و تکریم شخصیت کودکان و زنان تاکید دارد.

رئیس قوه قضائیه افزود: اگر مکاتب غربی و مدعیان حقوق بشر، بر حفظ حقوق کودکان و مسئولیت کیفری آنان تاکید دارند، اسلام بر حفظ حقوق کودک حتی قبل از تولد نیز تاکید دارد و با چنین دیدگاهی به جنین انسان از 4 ماهگی به بعد به عنوان یک انسان کامل معتقد است و حقوق انسان کامل را برای او در نظر می گیرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: بر اساس تاکید و توجه جدی اسلام به حفظ حقوق کودکان، سقط جنین به عنوان یک گناه بزرگ در اسلام مطرح است در حالیکه در هیچ فرهنگ و نظام دیگری چنین نگاهی به حقوق دیگران نمی شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: با بررسی عمیق دیدگاه اسلام نسبت به حفظ حقوق کودکان و زنان به خوبی می توان قوانین مترقی و نوینی را در ارتباط با حقوق این دو قشر تدوین کرد و حقوق تربیتی و معنوی آنان را در خانواده وجامعه تعریف کرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با مقایسه میان فرهنگ اسلام و غرب درباره رعایت حقوق کودکان و زنان گفت: شاید یک صدم حقوق و جایگاه زنان و کودکان در مکتب اسلام در فرهنگ غرب وجود ندارد و همین مسئله موجب متزلزل شدن جایگاه خانواده در غرب شد و کار به جایی رسیده که در غرب مسئله ازدواج میان همجنس بازان مطرح است که باید آن را لکه ننگی برای بشریت برشمرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه متاسفانه در غرب آزادی با ولنگاری یکسان دیده شده است گفت: ادامه این روند در غرب و تنوع نگاه آنان به مقوله روابط انسانی و خانواده موجب پایین آمدن جایگاه انسان و متلاشی شدن نسل در این جوامع خواهد شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: کارشناسان و حقوقدانان باید توجه کنند که تا بحث حقوق کودک مطرح می شود فقط حقوق کیفری کودک را در نظر نگیرند و به جنبه های مختلف حقوق کودکان بپردازند.

در این دیدار کریستین سالازار فولکمن نماینده یونیسف در ایران با اشاره به نقش محوری قوه قضائیه در ارتقاء حقوق کودکان گفت: قوه قضائیه می تواند نقش راهبردی و هماهنگی میان سازمان های مختلف را برای کمک به خانواده در جهت حفظ کیان خانواده انجام دهد.

وی بر لزوم شناساندن اندیشه و نگاه اسلام به حقوق کودکان تاکید کرد و افزود: از زمان حضور در ایران به خوبی به نقش و جایگاهی که اسلام به حفظ حقوق کودکان داده است پی برده ام.

نماینده یونیسف در ایران همچنین در ابتدای این دیدار هدف اصلی خود از دیدار با رئیس قوه قضائیه را ابراز تشکر صمیمانه از اقدامات و حمایت های رئیس قوه قضائیه نسبت به حقوق کودکان اعلام کرد.