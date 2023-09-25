پیش بینی نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی استان کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی موجی کم رطوبت طی امروز و فردا (سه شنبه) از جو منطقه عبور کرده در بعضی ساعات سبب رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد در استان کرمانشاه می‌شود.

وی افزود: وزش باد ممکن است طی ساعاتی از روز سه شنبه، باعث نفوذ غبار رقیق بخصوص به جو مناطق مرزی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده پدیده قابل ذکری برای جو استان نخواهیم داشت.

دولتشاهی بیان کرد: همچنین، دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، از روز چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده بتدریج کاهش می‌یابد.