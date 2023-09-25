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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی ایلام:

۳۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ایلام پرداخت شد

۳۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ایلام پرداخت شد

ایلام-سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی ایلام گفت: تاکنون سه هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مابقی مانده مطالبات گندم کاران با نرخ امسال به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال، ۱۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است که پرونده پرداخت این مطالبات به طور کامل به بانک‌های عامل ارجاع شده است.

وی افزود: بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ درصد پرداختی صورت گرفته که در این راستا ۳ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان پرداخت شده است و مانده مطالبات ما بر مبنای ۱۵ هزار تومان، یک هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان است به بانک ارجاع داده شده است.

وی گفت: بعد از تامین اعتبار از طرف مرکز و وزارت جهاد کشاورزی مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 5894798

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      1 0
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      ب. کی دادی چرا دروغ میگی
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      2 0
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      این که پرداخت خواهد شد قبلاً هم شنیدیم خوزستان که رکورد دار تحویل گندم بود هنوز با کشاورزان تسویه نشده است
    • منصور NL ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      11 0
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      آقای نظری بنده ایلام هستم وهیچی پولی ب من ندادن 24.3تحویل دادم چرا دروغ تحویل مردم میدید!
    • دردمند IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      1 0
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      خدا لعنتتون کنه.
    • محمد IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      3 0
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      ماشالا یادشون افتاده که بعد 4ماه میخان پول کشاورز بدن خدا ازتون نگذره
    • رضا IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      1 0
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      دیگه کی قراره الباقی شو بدید؟؟ خجالت خوب چیزیه برا کسی یا کسانی که وجدان داشته باشند.

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