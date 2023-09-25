۳۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران ایلام پرداخت شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مابقی مانده مطالبات گندم کاران با نرخ امسال به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال، ۱۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است که پرونده پرداخت این مطالبات به طور کامل به بانک‌های عامل ارجاع شده است.

وی افزود: بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۰۰ درصد پرداختی صورت گرفته که در این راستا ۳ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان پرداخت شده است و مانده مطالبات ما بر مبنای ۱۵ هزار تومان، یک هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان است به بانک ارجاع داده شده است.

وی گفت: بعد از تامین اعتبار از طرف مرکز و وزارت جهاد کشاورزی مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.