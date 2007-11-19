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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۲۳

ادبیات سیاسی باید منطبق بر موازین اسلامی باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: برخی ادبیات سیاسی ما منطبق بر موازین اسلامی نیست به همین خاطر عده ای تلاش می کنند از این موضوع برای ایجاد نزاع استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید بعد از ظهر امروز در نشست خبری افزود: افراد واجد شرایط رای دادن در استان خراسان رضوی سه میلیون و 725 هزار و 690 نفر پیش بینی شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: برای رای دهندگان استان چهار میلیون و 180 هزار تعرفه رای پیش بینی شده است.

رشید تصریح کرد: تعداد رای اولی ها انتخابات هشتمین دوره مجلس در این استان 194 هزار و 458 نفر پیش بینی می شود.

وی افزود: این ادبیات متاثر از دیدگاه اومانیسم غربی است که تعقل و منطق گرایی را منتج از وحی می داند ولی ما این را قبول نداریم.

رشید در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: برگزاری رایانه ای انتخابات از مهمترین موضوع های برگزاری انتخابات است.

وی افزود: سرعت عمل شمارش آرا در اعلام نتایج انتخابات، جلوگیری و یا به حداقل رساندن سواستفاده و تقلب در انتخابات از جمله مزایای انتخابات رایانه است.

رشید تصریح کرد: در طرح برگزاری انتخابات رایانه ای زیر ساختهای مخابراتی و سخت افزاری رایانه ای در روستاها و مناطق دور افتاده مورد بررسی قرار گرفته است و در طرح گنجانده شده است.

وی گفت: درشهرهایی که بیشتر از سه نماینده دارند انتخابات رایانه ای خواهد بود.

رشید همچنین در خصوص فعالیت احزاب و گروه ها در انتخابات اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای فعالیت احزاب و گروه ها قائل نیستیم و همه احزابی که شناسنامه و مجوز دارند می توانند حضور فعال و جدی داشته باشند و تشکلهایی که مجوز ندارند می توانند با مراجعه به فرمانداری و تکمیل فرمهای مربوطه و رعایت الزمات قانونی در انتخابات شرکت کنند.

کد مطلب 589482

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