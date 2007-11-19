ادبیات سیاسی باید منطبق بر موازین اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید بعد از ظهر امروز در نشست خبری افزود: افراد واجد شرایط رای دادن در استان خراسان رضوی سه میلیون و 725 هزار و 690 نفر پیش بینی شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: برای رای دهندگان استان چهار میلیون و 180 هزار تعرفه رای پیش بینی شده است.

رشید تصریح کرد: تعداد رای اولی ها انتخابات هشتمین دوره مجلس در این استان 194 هزار و 458 نفر پیش بینی می شود.

وی افزود: این ادبیات متاثر از دیدگاه اومانیسم غربی است که تعقل و منطق گرایی را منتج از وحی می داند ولی ما این را قبول نداریم.

رشید در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: برگزاری رایانه ای انتخابات از مهمترین موضوع های برگزاری انتخابات است.

وی افزود: سرعت عمل شمارش آرا در اعلام نتایج انتخابات، جلوگیری و یا به حداقل رساندن سواستفاده و تقلب در انتخابات از جمله مزایای انتخابات رایانه است.

رشید تصریح کرد: در طرح برگزاری انتخابات رایانه ای زیر ساختهای مخابراتی و سخت افزاری رایانه ای در روستاها و مناطق دور افتاده مورد بررسی قرار گرفته است و در طرح گنجانده شده است.

وی گفت: درشهرهایی که بیشتر از سه نماینده دارند انتخابات رایانه ای خواهد بود.

رشید همچنین در خصوص فعالیت احزاب و گروه ها در انتخابات اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای فعالیت احزاب و گروه ها قائل نیستیم و همه احزابی که شناسنامه و مجوز دارند می توانند حضور فعال و جدی داشته باشند و تشکلهایی که مجوز ندارند می توانند با مراجعه به فرمانداری و تکمیل فرمهای مربوطه و رعایت الزمات قانونی در انتخابات شرکت کنند.