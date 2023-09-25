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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

مدیرکل هواشناسی اردبیل عنوان کرد؛

حاکمیت جوی ناپایدار از عصر امروز در اردبیل

حاکمیت جوی ناپایدار از عصر امروز در اردبیل

اردبیل-مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز جو ناپایدار در اردبیل حاکم خواهد بود.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از عصر امروز تا صبح چهارشنبه با عبور موج کوتاهی از شمال غرب کشور، شرایط جوی نسبتاً ناپایدار بوده و علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا به تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.

وی افزود: همچنین طی این مدت در بعضی ساعات در مناطقی از استان به ویژه در نواحی منتهی به کوهستان سبلان و بخش‌هایی از مناطق شمالی استان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق و رخداد مه پیش بینی می‌شود

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تاکید بر پرهیز از تردد در حاشیه‌های رودخانه‌ها و مسیل‌ها به جهت احتمال سیلابی شدن ادامه داد: البته با توجه به کاهش دما در قله سبلان بارش به صورت باران و برف انتظار می‌رود.

کوهی خاطرنشان کرد: از حوالی ظهر چهارشنبه تا آخر هفته جاری ضمن پایداری نسبی شرایط جوی آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و در اواسط روزها دمای هوا چند درجه‌ای افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین در ساعات شبانه و اوایل صبح به دلیل ماندگاری پرفشار سطح زمین، هوای نسبتاً سرد تداوم دارد.

کد مطلب 5894829

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