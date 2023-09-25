ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۲ هزار نفر در بخش گردشگری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری، اظهار کرد: ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری گیلان منحصر به فرد بوده و همین موضوع سبب شده تا این استان به مقصد اصلی گردشگران تبدیل شود.
وی از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه شاخص در هفته گردشگری خبر داد و افزود: این برنامهها با شعار «گردشگری و سرمایه گذاریهای سبز» در گیلان اجرا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان از برپایی ۱۱۲۰ جشنواره فرهنگی و گردشگری در استان خبر داد و بیان کرد: میز خوراک و تور شهرگردی در ۱۷ شهرستان گیلان از مهمترین برنامههای اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان است.
جهانی با بیان اینکه گیلان دارای تنوع جشنوارهها است، گفت: جشنواره نان تمیجان، جشنواره بادام زمینی آستانه اشرفیه، جشنواره توانمندیهای روستاییان، جشنواره فرهنگی با رویکرد معرفی ظرفیتهای گردشگری _ عشایری در تالش و دیگر جشنوارهها در گیلان برپا میشود.
وی از برپایی ۳۰ کارگاه آموزشی با محوریت گردشگری در گیلان خبر داد و افزود: تقویت گردشگری روستایی و ارائه آموزشهای لازم در حوزه گردشگری بسیار اهمیت دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با بیان اینکه بیش از ۱۲۵۰۰ نفر در حوزه تأسیسات گردشگری مشغول به فعالیت است، گفت: این تعداد افراد در ۱۱۲ هتل، ۵۰۰ هتل آپارتمان، یک هتل بوتیک، ۱۰۲ مجتمع گردشگری، ۵۲ مهمان پذیر، ۲۶۴۹ خانه مسافر، ۱۹ مجتمع سرگرمی و تفریحی، ۱۶۱ اقامتگاه بومگردی و سنتی، ۳۸۲ واحد پذیرایی بین راهی، ۳۰ اسکله گردشگری و ۸۴ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی فعالیت میکند.
جهانی از حضور ۵۷ میلیون گردشگر در شش ماه نخست در گیلان خبر داد و بیان کرد: در این ایام حدود ۶۲ میلیون نفرشب اقامت در اقامتگاههای گیلان ثبت شده است.
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