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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

نماینده ولی فقیه در مازندران:

مازندرانی ها در کارهای خیر پیشتاز هستند

مازندرانی ها در کارهای خیر پیشتاز هستند

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: مردم این استان در کارهای خیر و حمایت از نیازمندان پیشتاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدباقر لائینی ظهر دوشنبه در مراسم اهدای ۳۱۳ سری جهیزیه بین نیازمندان با تبریک آغاز امامت منجی عالم بشریت اظهار داشت: همدردی انسان‌ها و کمک به هم نوع مایه خوشحالی است.

وی با بیان اینکه در سال جدید سه سری جهیزیه بین نیازمندان توزیع شد آن را به فال نیک گرفت و افزود: امروز نیز ۳۱۳ سری جهیزیه به نیت شماره یارانه خالص امام زمان عجل الله تعالی شریف توزیع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران همچنین با اشاره توزیع ۸۰۰ سری لوازم التحریر بین دانش آموزان آن را سبب سرور بین دانش آموزان دانست و با تقدیر از همت خیران و نیکوکاران در کمک به نیازمندان گفت: مازندرانی‌ها با همت و تلاش با همگرایی ملی در کارهای خیر پیشتاز هستند.

آیت الله لائینی به عنوان اینکه مردم اعتقادات دینی بالایی دارند خواستار بهره‌گیری از ظرفیت گردشگران برای کمک به نیازمندان شد و تهیه طرحی را در این زمینه ضروری برشمرد.

کد مطلب 5894858

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