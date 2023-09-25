حضور ۷۰۰ مداح و پیرغلام در اجلاس پیرغلامان حسینی به میزبانی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در جلسه هماهنگی برگزاری بیستمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی اظهار کرد: در بیستمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی که به میزبانی گیلان برگزار می‌شود، مداحان هشت کشور خارجی نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه این اجلاس از ۱۱ مهرماه به مدت سه روز به میزبانی گیلان در رشت برگزار می‌شود، افزود: در این اجلاس حدود ۷۰۰ مداح و پیرغلامان حسینی از استان‌های مختلف کشور و نیز کشورهای افغانستان، پاکستان، عمان، ترکیه، لبنان، عراق، هندوستان و تایلند حضور دارند.

عباسی عنوان کرد: مراسم افتتاحیه این اجلاسیه روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه و پس از نماز مغرب و عشا در منطقه زیباکنار برگزار و روز چهارشنبه اجلاس بانوان با حضور حدود ۱۵۰ نفر در بقعه حضرت فاطمه اخری (خواهر امام رضا (ع)) در رشت و در ادامه آن عصر همان روز شب شعری در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود، ضمن اینکه تعدادی از پیرغلامان حسینی با هماهنگی به شهرهای مختلف استان اعزام می‌شوند.

استاندار گیلان اضافه کرد: برپایی یادواره شهدای مداح در گلزار شهدای رشت، گردهمایی پیرغلامان حسینی در مصلای امام خمینی (ره) این شهر و مراسم پایانی در منطقه زیباکنار از برنامه‌های روز پایانی این اجلاسیه بشمار می‌رود.

عباسی تصریح کرد: مردمی کردن این همایش در اولویت است و در این رابطه باید از ظرفیت مردم برای هرچه با شکوهتر برگزار کردن آن استفاده کنیم و فرمانداران نیز برای میزبانی از پیرغلامان حسینی از تمامی ظرفیت شهر خود استفاده کنند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه مردم گیلان از دیرباز به امام حسین (ع) و ائمه اطهار ارادت ویژه ای دارند، این میزبانی به لطف الهی نصیب مردم ولایتمدار گیلان شده که فرصتی بی‌نظیر برای نمایش زیبایی‌های معنوی و سنت‌های و آئین‌های حسینی و معرفی پیرغلامان و مداحان برجسته ائمه اطهار (ع) به همگان است.

استاندار گفت: گیلان از دیرباز در ولایت‌پذیری و استقبال مردم این سامان از مکتب تشیع سابقه‌ای درخشان دارد و این دیار لبریز از عشق به ائمه اطهار (ع) و معنویت بوده است و امیدواریم که این اجلاس در سطح کیفی بسیار بالایی به میزبانی استان برگزار شود.