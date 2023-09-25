امیر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سینمای جنگ و دفاع مقدس تصریح کرد: برای پرداختن به این موضوع باید تدابیری در کشور اندیشیده شود، البته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری اتفاقات خوبی افتاده و فیلمهایی در حال تولید است.
وی به شکلگیری تولیداتی در زمینه خاطرات و زندگینامه سرداران شهید و شخصیتهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در گذشته هم کارهای خوبی انجام شده اما آثار فاخر و ماندگار به ندرت ساخته میشود.
نعمتی با اشاره به اینکه پرداختن به زندگی رزمندگان، غواصان و مادران شهدا سوژههای خوبی برای فیلمسازی است، ابراز کرد: باید ذهن هنرمندان را به چنین سوژههایی معطوف کنیم، به عنوان مثال فیلم موقعیت مهدی اثر فاخری است که به تازگی تولید شد و استان زنجان هم در تولید بخشهایی از این فیلم نقش داشت.
وی ادامه داد: نمونههایی از این فیلمهای فاخر باید در رأس امور سینمایی قرار گیرد و راهبران سینمایی مجموعههایی را راهبری کنند و هنرمندان دغدغهمندانه به این موضوع در بازنمایی و بازسازی دفاع مقدس بپردازند.
رئیس حوزه هنری استان زنجان به تقویت ارادهها و داشتن همت مضاعف برای به تصویر کشیدن فداکاریها و آگاه کردن نسل جدید با رشادتهای رزمندگان تأکید کرد و گفت: در بحث ادبیات داستانی کارگاههای داستان نویسی و شعر و رمان هم داریم و کارگاهها تولید محور و خروجی محور است.
وی افزود: کتاب مجموعه داستانهای جنگی را با عنوان بوی باروت سوخته منتشر کردیم که مجموعه داستانهای نویسندگان زنجانی است که وقایع جنگ و دفاع مقدس را به تصویر کشیده است و همچنین داستانهای انقلاب را جمعآوری کردیم.
نعمتی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای حوزه هنری پرداختن به موضوع ادبیات پایداری و مقاومت است، عنوان کرد: در ثبت و ضبط خاطرات خانوادهها و همسران شهدا دو کتاب در مرحله اخذ مجوز است که یکی از آنها به بمباران کوچه بینش و خاطرات یکی از همسران شهدا اختصاص دارد.
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