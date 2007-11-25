گزارش مقایسه ای مهر از بودجه 84 تا 87 دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، توزیع اعتبارات در بخش آموزش عالی در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از سال 86 سرانه‌ ای شده و توزیع اعتبارات دانشگاهها در 2 سال اخیر توسط معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می گیرد. اکثر دانشگاهها که از مرحله تاسیس گذشته و دارای قدمت هستند از سرانه ای شدن بودجه بر اساس تعداد دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه خود استقبال کردند.

البته برخی دانشگاههایی که هنوز در مرحله آماده شدن زیرساختها قرار دارند و به نوعی در مرحله تاسیس هستند و چندان رشدی از نظر شاخصهایی مانند تداد دانشجو ندارند نسبت به سرانه ای شدن بودجه دانشگاه خود صاحب موضع هستند. دولت نهم پس از اینکه در سال 86 سرانه ای شدن بودجه را پیاده کرد، بسیاری از دانشگاهها خوشنود شدند و حتی برخی نیز ظرفیت پذیرش دانشجوی خود را افزایش دادند تا بودجه بالاتری را نصیب خود کنند و بتوانند به توسعه برنانه ها فکر کنند.

اخباری جسته و گریخته اعلام شد که بودجه از حالت سرانه ای خارج شده است و این اعتراض دانشگاهها را برانگیخت، مخصوصا دانشگاههایی که به امید افزایش بودجه از گذر سرانه ای شدن تخصیص اعتبار به دانشگاهها به راه افزایش دانشجو روی آورده بودند، خود را مغبون نیز می دانستند و خواستار بودند که دولت نسبت به تغییر سیاستها در تعیین بودجه دانشگاهها تجدید نظر کند.

معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری چندی پیش در جمع خبرنگاران در تشریح بودجه پیشنهادی برای آموزش عالی اعم از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در اجرای قانون برنامه چهارم توزیع اعتبارات در بخش آموزش عالی برای اولین بار توسط دولت نهم سرانه‌ ای شده است که بدین وسیله هزینه ‌های آموزشی در دستگاهها در 2 سال اخیر توسط معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی که در سال 86 جایگزین آن شد، توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها عادلانه شد.

معاون رئیس جمهوری از سرانه ای پیگیری مجدد مدل سرانه ای در تخصیص بودجه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خبر داده و تا حدودی از دانشگاههایی که بر روی آن حسابی باز کرده بودند و ظرفیت پذیرش خود را یکباره چنان افزایش داده بودند که ناگهان با عدم تناسب امکانات و جمعیت روبرو شدند، رفع نگرانی کرد.

اعتبارات هزینه ‌ای پیشنهادی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 87 به بیش از 2 برابر سال 86 رسیده است. اعتبار مصوب دانشگاههای وزارت علوم که در سال 84 برابر 474 میلیارد تومان بوده، در سال 87 بالغ بر 990 میلیارد تومان شده و این رقم در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت از 258 میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 500 میلیارد تومان در سال 87 رسیده است.

اعتبارات عمرانی آموزش عالی که در سال سال 84 برابر 183 میلیارد تومان بوده است در سال 87 به 437 میلیارد تومان رسیده و شنیده ها حاکیست که ‌اعتبارات عمرانی دانشگاهها در سال آینده نسبت به سال جاری از رشد 65 درصدی برخوردار خواهد بود.

دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مورد قول ها و دستورهایی که برای دانشگاهها می دهد نیز حتما عمل خواهد کرد. رئیس جمهوری 150 میلیارد تومان علاوه بر تسهیلات ویژه ساخت خوابگاه‌های دانشجویی برای ساخت خوابگاه در سال 87 به وزارتخانه های علوم و بهداشت اختصاص داده است اما در حوزه وام های دانشجویی مانند سال جاری عمل کرده و برای سال آینده نیز 120 میلیارد تومان وام دانشجویی در نظر گرفته است.

شاید در حوزه پژوهشی نیز تکالیفی که دولت معین کرده است، بتواند به داد پژوهش برسد. دستگاههای اجرایی مکلف به هزینه یک درصد از بودجه اختصاصی خود در بخش پژوهش شده اند که اگر این این قانون اجرا شود حداقل یک هزار و 700 میلیارد تومان علاوه بر برنامه‌ های تحقیقاتی دستگاهها که حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان برآورد شده است به این بخش اختصاص داده پیدا می کند.

به گزارش مهر، اعتبارات تحقیقاتی کل کشور برای سال 86 تنها 5/0 درصد از تولید ناخالص ملی تصویب شد. این در حالی است که این رقم در سال 85 برابر 64/0 درصد از تولید ناخالص ملی و معادل 1250 میلیارد تومان بوده است. هر چند که همین یک هزار و 250 میلیارد تومان در سال 86 نیز به پژوهش اختصاص پیدا کرد اما چون تولید ناخالص ملی در سال 86 افزایش یافته بود، سهم پژوهش از آن 5/0 درصد در نظر می شود، به این ترتیب با توجه به این مصوبات از اهداف تحقیقاتی برنامه چهارم توسعه عقب ماندیم.