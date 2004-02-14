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۲۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۹:۱۹

گزارشي از تمرينات تيم المپيك

اميدها تمرينات تاكتيكي ويژه اي انجام دادند

تمرينات تيم فوتبال اميد كشورمان عصر امروز در محل كمپ تيم هاي ملي دنبال شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين تمرين كه از ساعت 16 زير نظر محمد مايلي كهن و نادر فرياد شيران و ناصر صالح مربيان اين تيم برگزار شد ، بازيكنان پس از دويدن و گرم كردن بدنها زير نظر فرياد شيران به انجام حركات كششي و قدرتي پرداختند . سپس تمرينات تاكتيكي شامل استارت با توپ ، بازي تحت فشار ، تعويض بازي با پاس هاي قطري ، اضافه شدن مهاجم سوم ، سانتر از كناره ها و بازي تركيبي با نظارت مايلي كهن برگزار شد كه اين تمرينات ويژه 50 دقيقه به طول انجاميد . نادر فرياد شيران نيز در قسمت ديگري از زمين كار آماده سازي دروازه بانان تيم اميد شامل رحمتي ، طالب لو و معمارزاده را زير نظر داشت .
بر اساس اين گزارش در تمرين ملي پوشان اميد تمامي آنها به جز ايمان مبعلي و مهرزاد معدنچي كه با هماهنگي هاي انجام شده با 45 دقيقه تاخير خود را به محل تمرين رساندند حضور داشتند و يك تمرين سخت و نفس گير را پشت سر گذاشتند . در اين تمرين به جهت سفر اخير ملي پوشان به ژاپن تاحدودي خستگي در ساق هاي بازيكنان مشهود بود با اين وجود بازيكنان با تمام توان در خدمت دستورات مربيان بودند . در بين بازيكنان داود سيد صالحي مهاجم تيم سپاهان آماده نشان داد وبسيار باانگيزه تمرين مي كرد .
تمرين تيم اميد ساعت 17 همزمان با ورود تيم ملي بزرگسالان به زمين شماره يك كمپ تيم هاي ملي ، در زمين شماره دو دنبال شد و بازيكنان در پايان به حركات سرعتي پرداختند .
گفتني است اعضاي تيم ملي واليبال نشسته نيز با حضور در محل كمپ تيم هاي ملي  دقايقي نظاره گر تمرينات ملي پوشان اميد بودند .  

کد مطلب 58950

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